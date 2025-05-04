شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء جوجل Gemini يهزم لعبة بوكيمون بلو بمساعدة بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل، Gemini 2.5 Pro، إنجازًا جديدًا من خلال إتمام لعبة Pokémon Blue الكلاسيكية التي صدرت قبل 29 عامًا، وذلك في تجربة لافتة شارك فيها المطور المستقل "جويل زي" عبر بث مباشر على منصة Twitch.

رغم أن جوجل لم تنفذ التجربة بشكل مباشر، إلا أن مسؤوليها دعموا المشروع بحرارة، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، نشر عبر منصة X قائلاً: “يا لها من نهاية! Gemini 2.5 Pro أنهى Pokémon Blue!”، فيما سبق أن علّق لوجان كيلباتريك، مدير منتج Google AI Studio، قائلاً إن Gemini “أحرز تقدماً كبيراً” في اللعبة، بعد حصوله على الشارة الخامسة في مغامرة التدريب، مقارنة بنماذج منافسة مثل Claude من شركة Anthropic.

اللعب بلعبة بوكيمون بواسطة الذكاء الاصطناعي ليس جديداً تماماً؛ ففي وقت سابق، عرضت شركة Anthropic تقدم نموذج Claude في لعبة Pokémon Red، موضحة أن قدراته في “التفكير الممتد وتدريب الوكلاء” ساعدته في التعامل مع مهام غير متوقعة، ورغم أن Claude لم يُنهِ اللعبة بعد، فإن إنجاز Gemini يُعد خطوة سباقة في هذا المجال.

مع ذلك، شدد المطور جويل زي على أن هذه ليست مقارنة مباشرة بين القدرات، قائلاً: "لا يمكن اعتبار هذه تجربة معيارية لقياس كفاءة النماذج في لعب بوكيمون، كل من Gemini وClaude يستخدمان أدوات مختلفة ويتلقيان معلومات بأساليب متباينة".

وقد حصل Gemini على مساعدة تقنية من خلال أدوات تُعرف باسم “agent harnesses”، والتي توفر لواجهة الذكاء الاصطناعي لقطات شاشة من اللعبة مرفقة بمعلومات إضافية، ما يمكّنه من اتخاذ قرارات وتنفيذها عبر الضغط على الأزرار المناسبة، وأوضح جويل أن هناك بعض “التدخلات التطويرية” التي ساعدت Gemini على إنهاء اللعبة، لكنه نفى تماماً وجود أي غش أو إرشادات مباشرة، مضيفاً: “لم أقدّم أي حلول أو تعليمات واضحة. فقط نبهت Gemini إلى نقطة فنية تتعلق بالحصول على مفتاح المصعد من أحد شخصيات اللعبة، وهو أمر كان يمثل خللاً في إصدار Pokémon Yellow وتم إصلاحه لاحقاً.”

وأكد أن مشروع Gemini Plays Pokémon لا يزال قيد التطوير، وأن الإطار البرمجي له مستمر في التحسن، ما يعكس طموحاً متزايداً في استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي في السياقات التفاعلية والألعاب الكلاسيكية.