تكنولوجيا: رصد هاتف OnePlus Nord CE5 في شهادة BIS تمهيدًا للإطلاق القريب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظل هاتف OnePlus Nord CE5 محورًا للعديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، حيث تم مؤخرًا تسريب مواصفاته الكاملة، تلاها ظهور صور مسرّبة للجهاز. والآن، ظهر الهاتف برقم الطراز CPH2717 على موقع هيئة BIS المعنية بالمصادقات في الهند، ما يُشير إلى اقتراب موعد إطلاقه الرسمي.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يُطرح الهاتف في السوق الهندية خلال شهر يونيو، وهو ما يمثل تأخرًا طفيفًا عن الموعد الأولي الذي كان يُفترض أن يكون في مايو.

من ناحية التصميم، يعتمد OnePlus Nord CE5 على إطار مسطح ولوحة خلفية مسطحة أيضًا، في تصميم يواكب التوجهات الحديثة. ووفقًا للتقارير السابقة، سيأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويعمل بواسطة معالج MediaTek Dimensity 8350.

كما سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 80 واط.

بالنسبة للكاميرا الخلفية، من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony Lytia Lyt-600، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية (Ultrawide) بدقة 8 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX355. أما للصور الذاتية، فسيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ومن بين المواصفات الأخرى المحتملة: ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وفتحة SIM هجينة، ومنفذ IR Blaster، ومستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل، بالإضافة إلى مكبر صوت واحد.

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