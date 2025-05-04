تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S25 من سامسونج ترعى وتُموّل أحد المعالم السياحية البارزة في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن رعايتها لعجلة The View، وهي عجلة دوارة تقع في ساحة Poelaert بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وتُعد من أبرز المعالم السياحية التي توفر إطلالات بانورامية خلابة على المدينة من ارتفاع يصل إلى 55 مترًا.

وتُعد الرحلة على متن هذه العجلة تجربة مميزة، إذ تُباع التذاكر عادةً بسعر 10 يورو، لكن بفضل سامسونج، أصبحت مجانية في الوقت الحالي.

وقد أعادت الشركة تصميم The View مؤقتًا لتتزين بشعار Galaxy AI خلال فترة الرعاية. ولم تكتفِ سامسونج بمجانية الدخول فقط، بل أتاحت للزوار أيضًا فرصة تصميم بطاقة بريدية مخصصة بطابع سامسونج، بالإضافة إلى إمكانية الاستمتاع بركوب إحدى الكبائن مجانًا.

ويمكن لزوار بروكسل الاستفادة من هذا العرض الترويجي المميز اعتبارًا من اليوم، 3 مايو 2025، وحتى 18 مايو.

يُعتقد أن هذه الحملة الترويجية قد تمهد للكشف القريب عن هاتف Galaxy S25 Edge، والذي يُتوقع أن يكون إصدارًا أنحف ضمن سلسلة هواتف سامسونج الرائدة بنظام اندرويد.

ويُذكر أن سعر الإصدار الأساسي Galaxy S25 يبدأ حاليًا من 636.55 يورو عبر أمازون في أوروبا.

المصدر