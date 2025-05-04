تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Moto Edge 60s إلى جانب Moto Edge 60 في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا سابقًا عن هاتف Moto Edge 60 في عدد من الأسواق، من بينها أوروبا، وهي الآن تستعد لإطلاقه رسميًا في السوق الصينية. لكن الحدث الأبرز في 8 مايو سيكون الكشف عن هاتف جديد كليًا ينضم إلى السلسلة، ويحمل اسم Moto Edge 60s.

يأتي الهاتف الجديد Moto Edge 60s بتصميم مشابه لشقيقه، حيث يعتمد على التصميم المنحني من جميع الأطراف، ويُعرض بألوان مصدّقة من Pantone، مع ظهر بملمس مميز.

كما أنه يشارك العديد من المواصفات مع Edge 60، مثل شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع فتحة كاميرا أمامية في المنتصف، وسطوع يصل إلى 4500 نتس.

ويتميز الهاتفان بتصنيف مزدوج لمقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 68 واط.

كلا الهاتفين يأتيان بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت، مع خيارين للتخزين: 256 أو 512 جيجابايت. ومع ذلك، يكمن الفارق الحقيقي في إعدادات الكاميرا. حيث يحمل Moto Edge 60 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدًا (Ultrawide) بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بتقريب بصري بدقة 10 ميجابكسل.

في المقابل، يأتي Moto Edge 60s بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 13 ميجابكسل فقط.

أما من الجهة الأمامية، فالهاتف الجديد يكتفي بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، مقارنة بمستشعر 50 ميجابكسل في Edge 60. الجدير بالذكر أن هذا التكوين مشابه لهاتف Motorola Edge 60 Fusion، ما يُشير إلى أن Edge 60s قد يكون إصدارًا جديدًا ضمن نفس العائلة.

حتى الآن، لا يُعرف ما إذا كان هاتف Moto Edge 60s هو الإصدار الأخير ضمن سلسلة Edge 60 التي تضم أيضًا Edge 60 Pro وEdge 60 Fusion وEdge 60 Stylus A.

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