شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق 6 إصدارات من آيفون 18 في 2026 بينها أول هاتف قابل للطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس تحولاً كبيرًا في استراتيجيتها، تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة آيفون 18 في عام 2026 بستة نماذج مختلفة، من بينها أول هاتف آيفون قابل للطي على الإطلاق، بحسب تقرير جديد صادر عن موقع "The Information".

ووفقًا للتقرير، فإن أبل تخطط لتقسيم إطلاق سلسلة آيفون 18 إلى مرحلتين بدلاً من الإعلان عن جميع الأجهزة في حدث واحد كما هو معتاد، فمن المتوقع أن تكشف الشركة في خريف 2026 عن الإصدارات الراقية، وهي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، إلى جانب آيفون 18 إير والهاتف القابل للطي.

أما الإصدارات الأقل تكلفة، مثل آيفون 18 ونسخة أرخص تحمل اسم آيفون 18e، فسيتم الإعلان عنها في حدث منفصل خلال ربيع 2027. وتهدف أبل من هذه الخطوة إلى تنظيم عملية الإنتاج وتخفيف الضغط على المصانع والعمال، خاصة في ظل توجه الشركة لنقل جزء من عمليات الإنتاج إلى الهند بدءًا من عام 2026، لتقليل الاعتماد على مصانع الصين وسط التوترات التجارية المستمرة.

أما فيما يخص الهاتف القابل للطي، فتشير التسريبات إلى أن أبل ستتبنى تصميماً يشبه الكتاب، مع شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، وشاشة داخلية كبيرة بقياس 7.8 بوصة عند الفتح، لتوفير تجربة استخدام متعددة المهام وذات طابع غامر. وسيأتي الجهاز بهيكل من التيتانيوم، ونظام كاميرا مزدوج، ومن المتوقع أن يكون رقيقاً للغاية بسمك 4.5 مم عند الفتح و9 مم عند الطي.

وتركز أبل على تحسين المتانة من خلال استخدام مادة “المعدن السائل” في آلية المفصل لتقليل آثار الطي والتجاعيد، وقد يتم التخلي عن بصمة الوجه Face ID لصالح مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة. كما سيتضمن الهاتف خصائص مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ليكون أول جهاز “آيفون” يُروَّج له كمنتج مبني على الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يكون هذا الهاتف القابل للطي الأغلى في تاريخ أبل، حيث تشير التقديرات إلى أن سعره سيبدأ من أكثر من 2000 دولار.