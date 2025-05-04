شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باستخدام الـ Ai.. إندونيسيا تعلن عن مبادرة جديدة للكشف عن سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية عن مبادرة جديدة يتم من خلالها استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي والحد من وفيات الأمهات في جميع أنحاء البلاد.

وذكر تلفزيون "بريكس"، اليوم الأحد - أن هذه الخطوة تعد جزءا من مبادرة الحكومة الأوسع نطاقا بشأن الفحوصات الطبية المجانية، مشيرا إلى أنها تعكس التركيز المتزايد على التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

وأشار التليفزيون الإخباري إلى أنه من المتوقع أن تقدم أجهزة الموجات فوق الصوتية المعززة بقدرات الذكاء الاصطناعي نتائج تشخيصية أكثر دقة بالمقارنة بالتقنيات التقليدية.

بدورها، قالت المديرة العامة للصيدلة والأجهزة الطبية بوزارة الصحة رزقة أندلسيا إن تقنيات الفحص المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستعمل على زيادة دقة وكفاءة التشخيص بشكل ملحوظ.

وشددت على أهمية توسيع نطاق الوصول إلى الفحص بالموجات فوق الصوتية لا سيما في المناطق المحرومة من هذه الخدمة، كما سلطت الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية وخبراء الأشعة ورواد الصناعة والهيئات الحكومية لتطوير حلول فحص مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة.

يذكر أن تلفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.