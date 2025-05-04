تكنولوجيا: Project EverGreen تطلق أداة مجانية لحساب جودة الهواء تكشف أثر المساحات الخضراء على البيئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت منظمة Project EverGreen غير الربحية أداة مجانية جديدة تُعرف باسم حاسبة الهواء النقي (Clean Air Calculator)، تتيح لأصحاب المنازل والعقارات تقييم التأثير البيئي للمساحات الخضراء بسرعة وسهولة.

تُظهر الأداة كيف تساهم العناصر الطبيعية مثل الأشجار والعشب والشجيرات في تحسين البيئة المحيطة. إذ تُخفف الأشجار من حرارة أشعة الشمس عبر الظل، وتساعد في تقليل ثاني أكسيد الكربون من خلال عملية احتجاز الكربون، وتوفر ملاذًا للحيوانات المفيدة مثل الطيور، فضلًا عن تحسين الحالة المزاجية والصحة العامة للبشر عبر المركبات العضوية الطبيعية المتطايرة (VOCs) المنبعثة منها.

لاستخدام الأداة، يدخل المستخدم العنوان المطلوب، ثم يحدد على الخريطة مواقع الأشجار والعشب والشجيرات في العقار. وبعد هذه الخطوات البسيطة، تُولد الأداة تقريرًا مفصلًا يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني، أو حفظه كملف PDF، أو تصديره كبيانات.

ويعرض التقرير السنوي كمية ثاني أكسيد الكربون التي تم احتجازها، وعدد الياردات المكعبة من الهواء النقي المنتج، والمسافة التي تعادلها هذه الفوائد في انبعاثات السيارات، بالإضافة إلى عدد الأشخاص المستفيدين من الظل والهواء النظيف والمزايا الصحية الناتجة عن الغطاء النباتي. ويمكن استخدام هذه البيانات لتصميم مناظر طبيعية تساهم في بيئة أكثر صحة واستدامة للمجتمع.

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