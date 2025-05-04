شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Skype يتوقف عن العمل غدًا 5 مايو.. كل ما تحتاج معرفته وأفضل البدائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت في 28 فبراير 2025 رسميًا عن إيقاف خدمات تطبيق "سكايب" الشهير، الذي كان أول من قدم خدمة مكالمات الفيديو على نطاق واسع، وبعد فترة إشعار امتدت من فبراير إلى مايو، يُغلق سكايب أبوابه رسميًا غدًا 5 مايو 2025، وأوضحت مايكروسوفت أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها لتوحيد خدمات التواصل والتركيز على تطبيق "مايكروسوفت تيمز" (النسخة المجانية) كمركز رئيسي للتواصل والتعاون.

وأشارت الشركة في بيانها: "بهدف تبسيط عروضنا المجانية للتواصل مع المستهلكين وتسهيل تكيّفنا مع احتياجاتهم، سنقوم بإنهاء خدمات سكايب في مايو 2025 للتركيز على Microsoft Teams (النسخة المجانية) باعتباره مركزنا الحديث للتواصل والتعاون".

مع بدء العد التنازلي للإغلاق، توقفت مايكروسوفت أيضًا عن بيع خدمات سكايب المدفوعة للمستخدمين الجدد، بما في ذلك رصيد سكايب وخطط الاتصال، في الوقت ذاته، سيتمكّن المشتركون الحاليون من الاستمرار في استخدام خدماتهم حتى نهاية دورة الفوترة الحالية، وسيظل بإمكانهم الوصول إلى رصيدهم المتبقي حتى بعد الإغلاق الكامل للمنصة، كما يمكن للمستخدمين المدفوعين استخدام لوحة الاتصال الخاصة بسكايب من خلال البوابة الإلكترونية أو من داخل Microsoft Teams، لكن هذه الخدمة ستتوقف لاحقًا مع اكتمال الإغلاق.

وقدمت مايكروسوفت فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لمساعدة المستخدمين على الانتقال من سكايب إلى "تيمز"، مع توفير دعم تقني وموارد توضيحية، وقد أكدت أن عملية الانتقال ستكون سهلة، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم القديمة على سكايب، مع الاحتفاظ بجهات الاتصال، وسجل الدردشات، وسجل المكالمات.

ومن حيث الميزات، تقدم Microsoft Teams نفس الوظائف الأساسية التي كانت متاحة في سكايب، إلى جانب مزايا إضافية مثل دمج التقويم وأدوات مجتمعية للتواصل والعمل الجماعي.

أفضل البدائل لسكايب

• Google Meet: من أشهر البدائل، ويعمل مجانًا مع حساب Google. يتيح مكالمات فيديو حتى 100 مشارك، ومشاركة الشاشة، وتسجيل الاجتماعات. النسخة المجانية تحدد المكالمات الجماعية بـ60 دقيقة. النسخة المدفوعة تقدم ميزات إضافية مثل المكالمات حتى 24 ساعة، وتبدأ من 1.99 دولار شهريًا (خطة Business Starter).

• Zoom: واحد من أكثر التطبيقات شيوعًا للاجتماعات الافتراضية، يتيح حتى 100 مشارك في الخطة المجانية، ويدعم ميزات مثل السبورة البيضاء وتسجيل الجلسات. النسخة المجانية محدودة بـ40 دقيقة للمكالمة الواحدة، في حين تبدأ الخطة المدفوعة من 14.99 دولار شهريًا، وتشمل ميزات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وملخصات الاجتماعات.

• Slack: يُستخدم بشكل أساسي للمحادثات والعمل الجماعي، ويتميز بميزة “Huddles” التي تتيح مكالمات صوتية ومرئية فورية داخل القنوات. النسخة المجانية تتيح فقط مكالمات بين شخصين، في حين تتيح الخطة المدفوعة مكالمات جماعية تصل إلى 50 مشاركًا، بسعر يبدأ من 2.99 دولار شهريًا.