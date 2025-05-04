تكنولوجيا: سوني تستعد لإطلاق مزدوج: WH-1000XM6 وXperia 1 VII

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتسارع التسريبات حول الجيل الجديد من سماعات الرأس اللاسلكية الفاخرة من سوني، WH-1000XM6، بشكل ملحوظ. فبعد أن ظهرت بالأمس تفاصيل عن التصميم وموعد الإطلاق عبر مدونة The Walkman Blog، رُصدت السماعات اليوم على موقع أمازون إسبانيا قبل الموعد المتوقع.

وكشفت الصور المسربة من المتجر الإلكتروني معلومات مهمة، أبرزها تأكيد موعد الإطلاق في 15 مايو، وهو ما قد يتزامن مع الإعلان المنتظر لهاتف Xperia 1 VII. كما أظهرت القائمة سعر الإطلاق في منطقة اليورو والعديد من المواصفات الجديدة.

يبلغ سعر WH-1000XM6 في السوق الأوروبية 470 يورو، أي ما يعادل حوالي 438.99 دولارًا أمريكيًا بدون ضريبة القيمة المضافة الإسبانية (21%). ويتماشى هذا التسعير مع التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن السعر سيرتفع بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بسعر WH-1000XM5، الذي يُباع حاليًا بحوالي 398 دولارًا على أمازون.

أما من ناحية المواصفات، فتؤكد القائمة إدخال معالج QN3 الجديد، وزيادة عدد الميكروفونات بنسبة 33%، مما يسهم في تحسين أداء العزل النشط للضوضاء ووضع الشفافية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المعلومات إلى وجود حافظة مغناطيسية جديدة، ومعادل صوتي بعشرة نطاقات، وتقنية تحويل صوت السينما إلى محيط 360 درجة لخلق تجربة استماع غامرة.

وعلى صعيد التصميم، تعود سوني إلى المفهوم القابل للطي الذي اعتمدته في الإصدارات الأقدم من هذه السلسلة، ما يعزز قابلية الحمل والتخزين. وتستمر السماعات في استخدام محركات صوتية بقياس 30 ملم، مع بطارية تدوم حتى 30 ساعة من التشغيل.

حتى الآن، تبقى الصور الرسمية للسماعات هي العنصر الوحيد الذي لم يتم تسريبه، إلا أنه من غير المستبعد ظهورها قبل موعد الإطلاق.

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