شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الحفريات ينتقدون مشروع جلد تى ريكس: لا وجود لحمضه النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون وكالة تسويق أمريكية، VML، مع شركتي التكنولوجيا الحيوية الهولندية The Organoid Company وشركة Lab-Grown Leather Ltd البريطانية، لإنتاج إكسسوارات أزياء فاخرة باستخدام جلد تي ريكس، ويزعم هذا التعاون أن جلد تي ريكس المُصنّع في المختبر سيوفر متانة طبيعية، وقابلية إصلاح، وملمسًا مميزًا، مما يجعله بديلاً صديقًا للبيئة وخاليًا من القسوة على الحيوانات للجلد التقليدي.

وستُصنع المادة من كولاجين تي ريكس المتحجر، وهو بروتين يُعطي الجلد والأنسجة بنية، إلا أن خبراء الديناصورات يشككون في هذا الأمر، إذ لا يوجد حمض نووي من هذا المفترس الذي عاش في عصور ما قبل التاريخ، وهو ضروري لإنتاج جلد تي ريكس أصلي، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف علماء الحفريات كولاجين تي ريكس في العظام فقط، وليس في الجلد.

انتقادات من الباحثين

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من توماس هولتز الابن، عالم حفريات الفقاريات في جامعة ماريلاند، لموقع لايف ساينس، يعتقد هولتز أن ادعاء جلد تي ريكس "مُضلِّل" بعد قراءته الإعلان، وأنه ضرب من الخيال.

يتحلل الحمض النووي بعد موت الحيوان، ولم يعثر الباحثون على أي حمض نووي من عصر الديناصورات، أقدم حمض نووي محفوظ مُسجَّل يعود تاريخه إلى حوالي مليوني عام، وقد انقرض تي ريكس مع بقية الديناصورات غير الطيرية قبل 66 مليون عام، كما يُشير هولتز إلى أن الباحثين يفتقرون إلى عينات جيدة من جلد التيرانوصوريات، لأن الأنسجة الرخوة، مثل الجلد، نادرًا ما تُحفظ في الأحافير. فبدون عينات جيدة، لا يعرف الباحثون الكثير عن خصائص جلد تي ريكس.

كولاجين الديناصورات كمادة

سيُصنع الجلد المُستلهم من الديناصور ريكس من كولاجينه، والذي يوجد جزء منه في السجل الأحفوري. وقد عُثر على كولاجين الديناصور ريكس، الذي كان يُعتقد سابقًا أنه يُتلف أثناء التحجر، في بعض عظام الديناصورات، ويُشكك باحثون، بمن فيهم توماس كار، الأستاذ المُشارك في علم الأحياء بكلية قرطاج ومدير معهد قرطاج لعلم الحفريات في ويسكونسن، في استخدام كولاجين الديناصور ريكس في صناعة الجلود، ويعتقد كار أن فهم كولاجين الديناصور ريكس غير مكتمل بسبب تفتت البوليببتيدات المُتحجرة.

ويشكك مُتخصصو الديناصورات أيضًا في ذلك، إذ لا يوجد حمض نووي من هذا المفترس ما قبل التاريخ مطلوب لصنع جلد أصلي من الديناصور ريكس، بالإضافة إلى ذلك، يُعد الجلد أساس الجلد، لكن علماء الحفريات اكتشفوا كولاجين الديناصور ريكس في العظام فقط، وليس الجلد.



