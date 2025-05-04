شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تصدر تحديثًا لإصلاح خطأ تشغيل ألعاب Switch والان مع تفاصيل الخبر

واجه بعض مستخدمي جهاز Switch مشكلة في تشغيل أجهزتهم وعرض رمز خطأ بعد تطبيق التحديث وإعادة التشغيل ، خاصة بعد إصدار البرنامج الثابت V20.0.0 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي قدّم ميزات مثل بطاقات الألعاب الافتراضية.

وأقرت Nintendo بالمشكلة وأصدرت تحديثًا آخر، V20.0.1، هذا الصباح يُصلح المشكلة ، لكن على من يواجهون رمز الخطأ اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لتحديث أجهزتهم وتشغيلها مجددًا.

ملاحظات إصدار تحديث V20.0.1 الجديد تُعالج فقط مشكلة إقلاع جهاز Switch، لذا فهي ليست ضرورية لأي شخص لا يواجه مشاكل في تثبيت V20.0.0 ، ويذكر الإصدار: "تم إصلاح مشكلة ظهور رمز الخطأ: أحيانًا عند إعادة تشغيل النظام بعد التحديث إلى إصدار النظام 20.0.0".

ويجب تطبيق التحديث أثناء وجود جهاز Switch في وضع الصيانة ، لأن رمز الخطأ يمنع بعض مستخدمي Switch من تشغيل أجهزتهم بنجاح والحصول على التحديث تلقائيًا أو يدويًا من خلال قائمة إعدادات النظام.

وقد حددت Nintendo الخطوات التالية:

* تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم.

- إذا لم تستجب وحدة التحكم، فاضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة اثنتي عشرة ثانية لإجبارها على إيقاف التشغيل.

* عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم، اضغط باستمرار على زر رفع الصوت (+) وزر خفض الصوت (-)، ثم اضغط على زر الطاقة لتشغيل النظام ، وتأكد من الضغط باستمرار على أزرار رفع الصوت حتى تظهر قائمة وضع الصيانة.

* بعد الدخول إلى وضع الصيانة، اختر "تحديث النظام" واتبع التعليمات لإكمال هذه العملية.

- إذا تم تعيين رمز PIN للرقابة الأبوية للنظام، فسيُطلب منك إدخاله ، و ستحتاج إلى إعادة تعيين رمز PIN إذا نسيته.

اتصل بقنوات الدعم الرسمية لشركة Nintendo للحصول على مساعدة إضافية إذا قمت بتطبيق تحديث V20.0.1 باستخدام هذه الخطوات ولكنه لا يصلح المشكلة، أو إذا كنت ترى رمز خطأ مختلفًا عند بدء تشغيل وحدة التحكم.