شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة سايكى التابعة لناسا تواجه انخفاضًا فى الضغط وأنظمة احتياطية تستعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مهمة سايكي، التابعة لناسا، نجاحًا طفيفًا في رحلتها إلى حزام الكويكبات، واستخدمت المركبة الفضائية الدفع الكهربائي الشمسي للوصول إلى الفضاء بسهولة، مما أدى إلى انخفاض ضغط الوقود، فيما يعمل العلماء على تحديد سبب هذه المشكلة لضمان سير المهمة كما هو مخطط لها، ويُستخدم غاز الزينون في الدفع لإطلاق الدوافع الكهربائية، مما يسمح لسايكي بالتحرك إلى الفضاء بكفاءة لمسافات بعيدة.

انخفاض غير متوقع في الضغط يوقف إطلاق الدوافع

وفقًا لموقع physics org، أظهرت دراسة أن سايكي رصدت انخفاضًا مفاجئًا في ضغط غاز الزينون، الذي انخفض من 36 رطل/بوصة مربعة إلى 26 رطل/بوصة مربعة، في 1 أبريل 2025، ووفقًا لبرمجة ناسا، أوقفت المركبة الفضائية الدوافع تلقائيًا لتجنب أي خطر، يسمح تصميم المركبة الفضائية لها بالتعامل مع هذه الحالات الشاذة بأمان مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويُحلل العلماء البيانات المُستمدة من القياس عن بُعد لفهم سبب انخفاض الضغط هذا.

أنظمة احتياطية جاهزة عند الحاجة

صُممت المركبة الفضائية بشكل مُتكرر، تحتوي مركبة Psyche على خطي وقود متطابقين، ويمكن للفريق الوصول إلى نظام احتياطي عند الحاجة، أوقف الفريق جميع الأنشطة ريثما يتم فحص النظام، سمحت هذه الفترة المحدودة من توقف المهمة للمركبة الفضائية بتنفيذ خطتها المُخطط لها حتى منتصف يونيو على الأقل، سيمنح هذا التوقف الباحثين وقتًا كافيًا لاكتشاف المشكلة دون أي تأثير على المهمة.

تقدم المهمة لا يزال على المسار الصحيح

تبعد المركبة الفضائية حوالي 238 مليون كيلومتر عن الأرض، بعد إطلاق المركبة الفضائية من مركز كينيدي للفضاء في أكتوبر 2023، بدأت عمليات الدفع في مايو 2024، يتميز التصميم بمرونة تسمح بتنفيذ المهمة بسهولة، بعد معرفة التغييرات الطفيفة أو التأخر في تنفيذها خلال هذه الرحلة الطويلة إلى حزام الكويكبات.

علاوة على ذلك، ستكون مركبة سايكي في طريقها للتحليق بالقرب من المريخ في عام 2026. سيساعد هذا المركبة الفضائية على التقدم حتى تصل إلى وجهتها النهائية، وهي كويكب سايكي الغني بالمعادن، الواقع بين المريخ والمشتري، سيبدأ هذا الكويكب بالدوران حوله في عام 2029.