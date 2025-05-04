شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكواليس خلف تأجيل إطلاق لعبة Grand Theft Auto 6 إلى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Rockstar Games تأجيل إطلاق لعبة Grand Theft Auto 6، حيث سيتم إطلاقها الآن في 26 مايو 2026، وكان من المقرر إطلاق اللعبة التي طال انتظارها، والتي أُعلن عنها في ديسمبر 2023، في خريف 2025، وهو موعد أكدته شركة Take-Two Interactive، الشركة الأم لروكستار، عدة مرات.

ورغم أن لعبة GTA 6 حصلت أخيرًا على تاريخ إصدار محدد، إلا أن الاستوديو لم يُشارك مقطعًا دعائيًا جديدًا أو لقطات شاشة من اللعبة، ومع ذلك، وعدت Rockstar عشاقها بمشاركة المزيد من المعلومات حول اللعبة "قريبًا".

تأجيل إطلاق لعبة GTA 6

صرحت Rockstar في تحديثها الرسمي الوحيد عن لعبة GTA 6 منذ الكشف عنها: "من المقرر إطلاق لعبة Grand Theft Auto VI في 26 مايو 2026"، نأسف بشدة لتأخير هذا الموعد عما توقعتم.

لقد كان الاهتمام والحماس المحيط بلعبة Grand Theft Auto الجديدة مصدر فخر كبير لفريقنا بأكمله. نود أن نشكركم على دعمكم وصبركم بينما نعمل على إنهاء اللعبة".

وأشارت روكستار إلى أنها بحاجة إلى وقت تطوير إضافي لضمان إطلاق GTA 6 بمستوى الجودة الذي يتوقعه الجمهور من الاستوديو، ومن المرجح أن يُستخدم هذا التأخير لتحسين اللعبة قبل إطلاقها على PS5 و Xbox Series S/X.

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وقالت روكستار: "مع كل لعبة أصدرناها، كان هدفنا دائمًا تجاوز توقعاتكم، وجراند ثفت أوتو 6 ليست استثناءً، نأمل أن تتفهموا حاجتنا إلى هذا الوقت الإضافي لتقديم مستوى الجودة الذي تتوقعونه وتستحقونه. نتطلع إلى مشاركة المزيد من المعلومات معكم قريبًا".

ماذا يعني تأجيل GTA 6؟

من المرجح أن يُخيب هذا التأجيل آمال اللاعبين الذين انتظروا سنوات لإطلاق GTA 6، عندما أصدرت روكستار العرض الدعائي الأول للعبة في 5 ديسمبر 2023، أكدت فقط أن اللعبة ستصدر في عام 2025، وأكدت شركة تيك-تو لاحقًا موعد الإطلاق في خريف 2025 في مؤتمر أرباح ربع سنوي، وهو جدول زمني أكده الرئيس التنفيذي لشركة تيك-تو، شتراوس زيلنيك، عدة مرات.

ومؤخرًا، صرّح زيلنيك بأن تيك-تو وروكستار اختارتا عدم الكشف عن معلومات موعد إصدار GTA 6 مسبقًا للحفاظ على الترقب للإطلاق.

وصرح زيلنيك لبلومبرج في وقت سابق من هذا العام: "قد يكون الترقب لهذا العنوان هو أعظم ترقب رأيته في أي لعبة ترفيهية، وقد خضت غمار هذا المجال عدة مرات، وعملت في جميع مجالات الترفيه. ونريد الحفاظ على الترقب والحماس".

لدينا منافسون يصفون جدول إصداراتهم مسبقًا بسنوات، وقد وجدنا أن الأفضل هو توفير مواد تسويقية قريبة نسبيًا من موعد الإصدار لخلق الحماس من جهة، وتحقيق التوازن بين الحماس والترقب غير المُلبّى. لا نُحقق دائمًا النتائج المُثلى، ولكن هذا ما نسعى إليه، والآن وبعد تأكيد موعد إصدار GTA 6، سيكون لدى العديد من الألعاب الأخرى مسار إطلاق أوضح في أواخر عام 2025.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت Gearbox أنها ستُقدّم موعد إطلاق Borderlands 4 أسبوعين إلى 12 سبتمبر، مما أثار تكهنات بأن الاستوديو كان على علم بخطط Rockstar لإصدار GTA - وهي فكرة ليست مُستبعدة نظرًا لأن Gearbox مملوكة أيضًا لشركة Take-Two Interactive.

في الأسبوع الماضي، أكدت سوني إطلاق لعبة الحركة والمغامرات Ghost of Yotei من إنتاجها الخاص في 2 أكتوبر. والآن، وبعد تأكيد إصدار GTA 6 في عام 2026، من المرجح أن تُحدد مواعيد إطلاق نهائية لمزيد من الألعاب المقرر إصدارها هذا العام.

تاريخ تأجيلات روكستار

مع غياب أي تحديث رسمي للعبة من روكستار، كان التأجيل واردًا دائمًا، طالب المعجبون المتحمسون الاستوديو بإصدار العرض الترويجي الثاني للعبة، لكنه التزم الصمت ولم يُفصح عن أي تفاصيل. لم تتلقَّ GTA 6 أي تحديث رسمي - لا عرض ترويجي، ولا لقطات شاشة، ولا قصة، ولا تفاصيل عن أسلوب اللعب - منذ الكشف عنها مع العرض الترويجي الأول الذي أحدث ضجة على الإنترنت قبل أكثر من 16 شهرًا.

التأجيل ليس مفاجئًا أيضًا، نظرًا لأن روكستار جيمز قد أجلت إصدارات ألعاب Grand Theft Auto في الماضي أيضًا، وكان من المقرر إطلاق لعبة Grand Theft Auto 5 في الربع الثاني من عام 2013، ولكن تم تأجيلها إلى تاريخ إصدارها النهائي في 17 سبتمبر 2023، وكان من المقرر إطلاق GTA 4 في 16 أكتوبر 2007، ولكن تم تأجيلها إلى 29 أبريل 2028 بسبب صعوبات في تطوير اللعبة لجهاز PS3.

يُعد تأجيل GTA 6 مهمًا، حيث تم تأجيل اللعبة لأشهر بعد موعد إصدارها المقرر في خريف 2025. سيتم إطلاقها الآن في 26 مايو 2026 على PS5 و Xbox Series S/X، ومن المرجح أن تُعلن Rockstar عن المزيد من التفاصيل وعرض دعائي ثانٍ للعبة في وقت لاحق من هذا العام.