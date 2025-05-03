تكنولوجيا: Fortnite تعود إلى iOS في أمريكا الأسبوع المقبل بعد انتصار Epic على Apple

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن Tim Sweeney، الرئيس التنفيذي لـ Epic Games، عودة لعبة Fortnite إلى متجر iOS في الولايات المتحدة بين 5 و12 مايو 2025، بعد حكم قضائي في 30 أبريل يُجبر Apple على إلغاء رسومها البالغة 30%، مع عرض من Epic لإسقاط الدعاوى إذا طبقت Apple الحكم عالميًا.

بدأ النزاع في 2020 عندما أزالت Apple متجر Epic Games وFortnite من iOS بعد إدخال Epic نظام دفع مباشر يتجاوز رسوم Apple البالغة 30%. رفعت Epic دعوى قضائية ضد Apple بتهمة الاحتكار، متهمة إياها بتقييد المطورين بقواعد متجر iOS. في 2021، حكمت القاضية Yvonne Gonzalez Rogers لصالح Epic، مما سمح بإضافة روابط دفع خارجية، لكن Fortnite لم تَعُد حينها.

في 30 أبريل 2025، أكدت المحكمة أن Apple انتهكت “عمدًا” قرار 2021، مشيرة إلى أنه “لا فرصة ثانية” لـ Apple، استند الحكم إلى قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act)، كما ذكر Sweeney في منشوره على X. أعلن Sweeney عودة Fortnite إلى iOS الأسبوع المقبل (5-12 مايو)، مع عرض لإسقاط الدعاوى القضائية إذا طبقت Apple الحكم عالميًا، مؤكدًا أن الأمر استغرق 4 سنوات و4 أشهر و17 يومًا لإنهاء “رسوم Apple”.

تُعد عودة Fortnite خطوة كبيرة لمستخدمي iOS في أمريكا، خاصة مع المنافسة من ألعاب مثل Borderlands 4 التي أُطلقت في 2025، كما ذكر منشور سابق على X. يبقى السؤال: هل ستستجيب Apple لعرض Epic أم تستمر في الاستئناف؟

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