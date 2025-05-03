تكنولوجيا: Honor MagicBook Pro 16 (2025)حاسب محمول للألعاب بمعدل تحديث 165Hz وكارت 165Hz وRTX 5070

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor جهاز MagicBook Pro 16 (2025) المخصص للألعاب، والذي يتميز بشاشة 3K بمعدل تحديث 165Hz، معالج Intel Core Ultra 9 285H، وكرت شاشة Nvidia GeForce RTX 5070، مع خيار بدون كرت شاشة للمستخدمين المكتبيين، ويُقدم بسعر تنافسي يبدأ من 894 دولارًا.

يأتي MagicBook Pro 16 (2025) بتصميم تقليدي يتضمن لوحة مفاتيح مع لوحة أرقام، لوحة لمس كبيرة، وفتحات تهوية متعددة. في الإصدار الأعلى، يحتوي على معالج Intel Core Ultra 9 285H وكرت شاشة Nvidia GeForce RTX 5070 مع 8 جيجابايت GDDR7 VRAM، مما يجعله مثاليًا للألعاب. يدعم وضع الأداء العالي حتى 150 واط بفضل نظام تبريد بمروحتين ومشتت حراري نحاسي كبير، يُفعّل بالضغط على fn وP.

يتوفر إصدار بدون كرت رسوميات مخصص، مع نفس نظام التبريد، مما يسمح للمعالج بالعمل حتى 85 واط تحت التحميل المستمر مع بقاء المراوح هادئة نسبيًا. الشاشة مقاس 16 بوصة بنسبة 16:10، بدقة 3072 × 1920، سطوع 500 شمعة، ومعدل تحديث 165Hz، مع تغطية كاملة لـ DCI-P3 وشهادة VESA DisplayHDR 400. يحتوي على 6 مكبرات صوت، بطارية 75 واط/ساعة تدوم 9 ساعات، ومنافذ تشمل Thunderbolt 4 USB-C، USB-A، HDMI 2.1، ومنفذ سماعات 3.5 مم.

يُباع MagicBook Pro 16 (2025) في الصين بسعر يبدأ من 894 دولارًا لإصدار Core Ultra 5 225H مع 32 جيجابايت رام و1 تيرابايت SSD، ويصل إلى 1,650 دولارًا للإصدار الأعلى مع Core Ultra 9 285H وRTX 5070. لم تُحدد Honor موعد الإطلاق العالمي، لكن طرازات MagicBook Pro سابقة وصلت أوروبا لاحقًا. يُعد هذا اللاب توب منافسًا قويًا في فئة الألعاب، خاصة مع التركيز على الأداء الهادئ، كما أشار منشور سابق على X عن MagicBook Pro 16.



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