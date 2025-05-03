تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن أسعار مبكرة لسماعات الرأس اللاسلكية Sony WH-1000XM6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُشير التسريبات إلى أن Sony تستعد لإطلاق WH-1000XM6 هذا الشهر، مع تفاصيل أولية عن الأسعار كشف عنها المسرب Roland Quandt، بما في ذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بـ WH-1000XM5، وثلاثة ألوان متوقعة.

أدلى المسرب الموثوق Roland Quandt بمعلومات جديدة حول WH-1000XM6 بعد رصدها في قاعدة بيانات Apple Made for iPhone/iPod/iPad (MFi) هذا الأسبوع. كنا قد توقعنا أن هذا الاعتماد من Apple يعني اقتراب ظهور تسريبات أكثر تفصيلًا، ويبدو أن Quandt يؤكد ذلك. لم يكشف المسرب بعد عن صور أو مواصفات خلفاء WH-1000XM5، لكنه أشار إلى أن الإطلاق “قريب”. على الرغم من عدم وضوح التاريخ بدقة، أشارت شائعات سابقة إلى الأسبوع الأول أو الثاني من مايو كموعد محتمل.

كشف Quandt أيضًا أن Sony ستقدم WH-1000XM6 بثلاثة ألوان: Black، Silver، وMidnight Blue، وهو ما يتماشى مع تسريبات سابقة. إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن سعر سماعات الرأس الفاخرة من Sony سيرتفع بنحو 10%. لم يوضح ما إذا كان يقصد السعر الحالي لـ WH-1000XM5 أم سعرها الأصلي عند الإطلاق. إذا كان الأول، فقد يصل سعر WH-1000XM6 إلى حوالي 339 يورو في منطقة اليورو. أما إذا كان الارتفاع مقارنة بالسعر الأصلي، فقد يبلغ السعر حوالي 460 يورو.

المصدر: