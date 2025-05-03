تكنولوجيا: Xiaomi تُطلق طابعة Portable Photo Printer 1S عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدرجت Xiaomi طابعة Portable Photo Printer 1S على موقعها العالمي، مما يُشير إلى إطلاق قريب في أسواق عالمية. هذا الجهاز المدمج يطبع الصور من هاتفك عبر Bluetooth، مع خيارات تخصيص متنوعة عبر تطبيق Xiaomi Home.

ظهرت طابعة Xiaomi Portable Photo Printer 1S على الموقع العالمي، مما يعني اقتراب إطلاقها في أسواق متعددة. يتيح هذا الجهاز الصغير للمستخدمين طباعة الصور مباشرة من هواتفهم الذكية المرتبطة. تستخدم الطابعة تقنية ZINK بدون حبر، وهي طريقة أسرع وأبسط تعتمد على تنشيط الألوان حراريًا بواسطة رأس الطباعة، بدقة 313 × 512 نقطة في البوصة، وبحجم طباعة أقصى 2 × 3 بوصات (حوالي 50 × 76 مم). تُطبع الصفحة الواحدة في حوالي 45 ثانية، ويتسع درج الورق لـ 10 أوراق.

يمكن ربط ما يصل إلى ثلاثة هواتف ذكية في وقت واحد عبر Bluetooth 5.2، وتدعم الطابعة صيغ JPEG، PNG، وHEIF. يتيح تطبيق Xiaomi Home تخصيص الصور بإطارات، علامات مائية، قوالب، وفلاتر متنوعة. تعمل الطابعة ببطارية ليثيوم أيون بوليمر سعة 500 مللي أمبير، تكفي لطباعة حوالي 20 ورقة، وتُشحن عبر منفذ USB-C. الطابعة نحيفة وخفيفة، بأبعاد 124 × 82 × 22 مم (حوالي 4.8 × 3.2 × 0.9 بوصة) ووزن 180 غرامًا (حوالي 6.4 أونصة).

تأتي الطابعة مع خمس أوراق صور ذات ظهر لاصق، وتتوفر حزم ورق إضافية على Amazon في دول أوروبية مثل ألمانيا بسعر 13.20 يورو لـ 20 ورقة، لكن Xiaomi لم توضح ما إذا كانت متوافقة مع أوراق ماركات أخرى. لم تُعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق أو السعر، لكن كمرجع، تُباع الطابعة في الصين بـ 399 يوان (55 دولارًا).



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