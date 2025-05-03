شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكشفون السر وراء نجاح ستيف جوبز وبيل جيتس ومارك زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد العلماء، أنهم وجدوا أخيرًا سر نجاح ستيف جوبز وبيل جيتس ومارك زوكربيرج، فإنهم ثلاثة من أنجح الرؤساء التنفيذيين في العالم، وقد تكون السمات الرئيسية مثل القيادة القوية والرؤية الاستراتيجية والتواصل الفعال أول ما يتبادر إلى الذهن، ولكن وفقًا للباحثين في كلية دونالد جي كوستيلو للأعمال، فإن الإجابة أبسط بكثير.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبين أن جميع الرؤساء التنفيذيين الثلاثة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الآخرين، يستخدمون اليد اليسرى.

حلل الفريق فى دراستهم أكثر من 1000 رئيس تنفيذي في 472 شركة، وكشفت نتائجهم عن وجود صلة بين الرؤساء التنفيذيين الذين يستخدمون اليد اليسرى وزيادة الابتكار وبراءات الاختراع الفريدة وعوائد أعلى للشركات.

قال البروفيسور لونج تشن، الباحث المشارك في الدراسة: "قد تتشكل قرارات الرؤساء التنفيذيين أيضا بعوامل مثل التجارب العائلية والجينات والخلفية الأكاديمية والمسارات المهنية وغيرها، وهى في الواقع، مجموعة كاملة من التجارب التي تجعلهم على ما هم عليه".

بحث الباحثون أولاً في جوجل عن صور ومقاطع فيديو لرؤساء تنفيذيين منخرطين في أنشطة مثل الكتابة والرمي والرسم وتناول الطعام، لتحديد اليد المهيمنة لديهم.

وأوضحت البروفيسورة جون وو بارك، الباحثة المشاركة في الدراسة: "لقد نظرنا إلى صورهم في ملعب الجولف لمعرفة كيفية حملهم لمضارب الجولف".

وأضافت: "لاحظنا أيضا المعصم الذي يرتدون فيه ساعاتهم؛ فغالبًا ما يرتديها الأشخاص العُسر على اليد اليمنى، وعند الشك، تابع الفريق الأمر عبر مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني إلى الشركات المعنية".

نظر الباحثون في عدد براءات الاختراع والاستشهادات التي حصلت عليها شركاتهم من عام 1992 إلى عام 2015.

كما راقبوا خصائص الشركة والقطاع، بالإضافة إلى السمات الشخصية الأخرى المعروفة بتأثيرها على ابتكار الرؤساء التنفيذيين (مثل العمر، والتعليم، وتفضيل المخاطرة الذي تشكله الخبرة، وترتيب الميلاد، ومكانة المؤسس).

كشف تحليلهم أن الشركات التي يقودها رؤساء تنفيذيون أعسر أظهرت إنتاجًا ابتكاريًا أعلى بكثير، ولديها براءات اختراع فريدة أكثر، والأهم من ذلك، أن الشركات التي يقودها أعسر حققت عائدًا أعلى على الأصول وعوائد شراء واحتفاظ أقوى.