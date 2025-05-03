شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد للكشف الأول عن أندرويد 16.. ما الذي يمكن توقعه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قبل أيام من انطلاق مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2025، أعلنت جوجل عن حدث خاص جديد يقام في مايو تحت عنوان "The Android Show"، من المتوقع أن يشكل أول ظهور رسمي لنظام التشغيل أندرويد 16.

ويعد هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يسبق الكلمة الافتتاحية لمؤتمر جوجل I/O، ويشارك فيه رئيس قسم أندرويد في الشركة، مما يعزز التوقعات بالكشف عن تحديثات جوهرية تتعلق بالنظام.

حددت جوجل موعد الحدث الجديد يوم الثلاثاء 13 مايو، في تمام الساعة "8 مساءً بتوقيت القاهرة"، أي قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر Google I/O المقرر في 20 مايو.

ورغم أن الإعلان التشويقي للحدث لم يكشف تفاصيل واضحة، إلا أنه أشار إلى استعراض "ما هو جديد في أندرويد هذا العام"، ما يؤكد ضمنًا أننا سنشهد الكشف عن أبرز ملامح أندرويد 16 وموعد إصداره.

من المتوقع ألا يقتصر الحدث على نظام أندرويد 16 فقط، بل قد يشمل الإعلان عن النسخة الجديدة من نظام التلفزيونات Google TV، بالإضافة إلى الإصدار السادس من نظام التشغيل للأجهزة القابلة للارتداء Wear OS.

وتشير التسريبات إلى أن جوجل تنوي إصدار أندرويد 16 في وقت مبكر هذا العام، ما يعني تسريع وتيرة إطلاق النسخ التجريبية والتحديثات العامة.

وقد كشفت النسخة التجريبية الثالثة من النظام عن بعض الميزات الجديدة، منها طريقة محدثة وآمنة لفتح قفل الشاشة، تعمل حتى على أجهزة قديمة مثل Pixel 6a وPixel 7.

ولم تتضح بعد تفاصيل الميزات الجديدة في Google TV وWear OS، إلا أن حدث "The Android Show" من المرجح أن يقدم نظرة شاملة على الابتكارات القادمة.



