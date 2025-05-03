شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة جونو ترصد عواصف المشترى ونشاطه البركانى على قمر آيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت مهمة جونو التابعة لوكالة ناسا عالمًا من الأعاصير في القطب الشمالي لكوكب المشتري، وهي منطقة ذات ضباب ستراتوسفيري أكثر برودة، تنجرف الأعاصير نحو القطب من خلال عملية يُطلق عليها الباحثون اسم "انجراف بيتا" عبر كاميرا جونو وجهاز رسم خرائط الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء للمشتري.

وتتذبذب الأعاصير حول مراكزها، ويمكنها الانجراف في اتجاه عقارب الساعة حول القطب، كما تُجري جونو تحليقات متكررة بالقرب من قمر آيو، القمر الأقرب للمشتري، كاشفةً عن أدلة على تدفقات الصهارة الجوفية تحت سطحه، قد تُفسر هذه التدفقات المبردة كيفية ثوران براكين آيو، حيث يحتوي حوالي 10% من باطن القمر على هذه التدفقات.



مهمة المشترى

ووفقًا للبيانات التي قدمتها ناسا في الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض في 29 أبريل، رصدت جونو إعصارًا مركزيًا كبيرًا يزيد عرضه عن 1800 ميل، محاطًا بثمانية أعاصير أصغر حجمًا بقليل، تتفاعل هذه الأنظمة الجوية، التي تهب بسرعات تزيد عن 160 كيلومترًا في الساعة، من خلال ظاهرة تُسمى انجرافات بيتا - وهي مشابهة لأعاصير الأرض ولكنها تتقدم نحو قطب المشتري.

وبمجرد تفعيل هذه الظاهرة، تمكن الباحثون من تصوير النشاط المرئي والحراري في الغلاف الجوي للمشتري، تُثبّت الأعاصير بعضها البعض وتدفع ببطء في نفس الاتجاه حول القطب - في اتجاه عقارب الساعة، كما لاحظ الباحثون، وتختلف أعاصير المشتري عن تلك الموجودة على الأرض لأنها لا تضعف بمرور الوقت عند القطبين، عندما يكون للكوكب تركيب جوي مختلف.

وفي الوقت نفسه، توصلت بعثة استكشاف آيو باستخدام جونو إلى اكتشاف جديد: وجود تدفقات خفية من الصهارة تحت سطح القمر، من خلال الجمع بين بيانات الأشعة تحت الحمراء والموجات الدقيقة، التقط العلماء حممًا بركانية دافئة من ثوران بركاني كبير حدث في 27 ديسمبر 2024، وظل البركان نشطًا حتى مرور جونو التالي في مارس، ومن المتوقع أن يثور مجددًا في مايو، تُمثل هذه الاكتشافات أقوى ثوران بركاني يُرصد على الإطلاق على آيو.

ويؤكد اكتشاف الصهارة تحت السطح أن سطح آيو يتجدد باستمرار. ويقدر العلماء أن 10% من باطن القمر يحتوي على حمم بركانية تبرد ببطء، تساعد تدفقات الحمم هذه على نقل الحرارة من باطن آيو إلى سطحه.