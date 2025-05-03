تكنولوجيا: تيك توك يتلقى غرامة ضخمة في الاتحاد الأوروبي لنقل بيانات المستخدمين إلى الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فرضت لجنة حماية البيانات في أيرلندا (DPC) غرامة ضخمة على تيك توك بقيمة 530 مليون يورو (600 مليون دولار) بسبب نقل بيانات مستخدميه في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) إلى الصين.

وجد القرار أن تيك توك انتهك لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بنقل البيانات الشخصية إلى الصين، كما فشل في تحقيق متطلبات الشفافية بشأن هذه العملية.

بالإضافة إلى الغرامة، تم منح تيك توك مهلة ستة أشهر لتعديل معالجته للبيانات لتكون متوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وفي حال عدم الامتثال، سيتم تعليق نقل البيانات إلى الصين.

وأكد نائب مفوض DPC، جراهام دويل، أن تيك توك لم يثبت أن البيانات التي تم الوصول إليها عن بُعد من قبل الموظفين في الصين تحظى بنفس مستوى الحماية الذي توفره قوانين الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن تيك توك فشل في إجراء التقييمات اللازمة بخصوص الوصول المحتمل من قبل السلطات الصينية.

في البداية، ادعى تيك توك أنه لا يخزن بيانات مستخدمي EEA في الصين، ولكن تم اكتشاف في فبراير الماضي أن بعض البيانات كانت مخزنة بالفعل على خوادم صينية، ليعترف تيك توك لاحقًا بحذفها.

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