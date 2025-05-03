شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على ثلاثة هواتف الإثنين المقبل.. ساعات فقط متبقية والان مع تفاصيل الخبر

حذر تطبيق المراسلة الشهير واتساب مستخدميه، الذين يزيد عددهم على ملياري شخص حول العالم، من أن التطبيق سيوقف الدعم عن ثلاثة هواتف يوم الإثنين المقبل وهى ثلاث أنواع أيفون من الطرازات القديمة.

ومن وقت لآخر، يقوم WhatsApp بإسقاط الهواتف الذكية القديمة، تمامًا مثل صانعي التطبيقات الآخرين.

يتم ذلك عادةً لأن أعداد المستخدمين لهذا الطراز المحدد أصبحت منخفضة للغاية لتبرير تحديثها أو لأنها قديمة جدًا بحيث لا يمكنها التعامل مع الميزات الجديدة.

وأوضحت واتساب أن "الأجهزة والبرامج تتغير بشكل متكرر، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات".

وفي كل عام ننظر إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لديها أقل عدد من المستخدمين.

وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على أحدث تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp، وقبل أن نتوقف عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، سيتم إعلامك عبر WhatsApp وسيتم تذكيرك عدة مرات بالتحديث."

والدفعة الأخيرة من الهواتف التي لن تتمكن من استخدام تطبيق WhatsApp في 5 مايو هي كلها هواتف iPhone، حتى ذلك الحين، يمكن لأي هاتف iPhone يعمل بنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث استخدام WhatsApp.

ولكن بعد هذا التاريخ، سيتم دعم إصدار iOS 15.1 والإصدارات الأحدث فقط، وهذا يعني أن بعض طرازات iPhone القديمة جدًا التي أصبحت قديمة جدًا لاستخدام الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل iOS لن تتمكن من استخدام WhatsApp بعد الآن.

وقد توقفت شركة Apple نفسها عن توفير التحديثات الرئيسية لهواتف iPhone المتأثرة منذ فترة، ومن المهم أن يكون لديك نظام تشغيل مُخدَم على أي جهاز، لأن هذا هو ما تستخدمه الشركات لإبعاد المتسللين الذين يبحثون عن ثغرات أمنية جديدة لاستغلالها.

وقد توقفت بالفعل تطبيقات أخرى مثل Spotify و Instagram عن العمل على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 أيضًا ، وتم إصدار أقدم طراز من هواتف iPhone الثلاثة المتأثرة في عام 2013.

شاهد القائمة الكاملة وهى:

* 5s أيفون

* آيفون 6

* آيفون 6 بلس