تكنولوجيا: إطلاق هاتف Realme C75 5G بمعالج Dimensity 6300 وسعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Realme اليوم النسخة 5G من هاتف C75 في الهند بعد أن أطلقت النسخة 4G في ديسمبر الماضي. يبدأ سعر الهاتف حوالي 153 دولارًا أو 135 يورو عبر المتجر الإلكتروني الرسمي للعلامة.

بالمقابل، تحصل على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 12 جيجابايت من المساحة التخزينية. كما يمكنك الاختيار بين 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مقابل 165 دولارًا أو 146 يورو.

ويتمتع الهاتف بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة ودقة 720×1604 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 625 نيت.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويتميز بكاميرا خلفية بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر بصمة مدمج في الجنب. كما يأتي مع بطارية سعة 6,000 مللي أمبير ودعم للشحن السلكي بقوة 45 واط.

يأتي الهاتف حاصل على شهادة IP64 لمقاومة الغبار والماء، بالإضافة إلى اختبار MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات. كما يعمل بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0. يتوفر الهاتف بألوان متعددة.

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