شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب ويب يقترب من دعم المكالمات الصوتية والمرئية.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن واتساب يختبر أخيرًا ميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر نسخة الويب من التطبيق، وهي إحدى الميزات التي طال انتظارها من ملايين المستخدمين حول العالم.

وبحسب موقع "WaBetaInfo" المتخصص في تسريبات واتساب، فقد ظهرت الواجهة الجديدة للميزة ضمن الإصدار التجريبي على متصفحات مثل "كروم" و"سفاري" و"فايرفوكس"، حيث يظهر زر الاتصال الجديد بجانب أيقونة البحث والقائمة الثلاثية المعتادة.

حتى الآن، كانت مكالمات واتساب متاحة فقط عبر تطبيق سطح المكتب المخصص لأجهزة "ويندوز" و"ماك"، لكن هذا التحديث يمكن المستخدمين من إجراء المكالمات مباشرة عبر المتصفح، دون الحاجة لتنزيل أي برامج إضافية.

ووفقًا للتسريبات، ستعمل المكالمات الجديدة بنفس آلية الاتصال عبر الهاتف، باستخدام رقم المستخدم فقط، ما يبقي التجربة مألوفة وسهلة للمستخدمين، ويجعل واتساب منافسًا أقوى لمنصات مثل "زووم" و"مايكروسوفت تيمز" و"جوجل مييت".

ولم تؤكد ميتا "الشركة المالكة لواتساب" موعد الإطلاق الرسمي بعد، لكن التحديث يشير إلى اقتراب طرح الميزة لعامة المستخدمين خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار.

يذكر أن واتساب أعلن مؤخرًا عن تحديثات لتعزيز خصوصية المحادثات، من بينها منع تحميل الوسائط تلقائيًا أو نسخ الدردشات لاستخدامها في ميزات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، حيث سيظهر إشعار للمستخدم يُنبّهه بتفعيل الطرف الآخر لميزة الخصوصية المتقدمة.