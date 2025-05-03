تكنولوجيا: نظام أندرويد يضيف دعم البيانات الرقمية رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن إضافة دعم لعرض وإصدار البيانات الرقمية في نظام أندرويد. يشمل هذا الدعم الأصلي لمعايير OpenID4VP وOpenID4VCI، والتي تم دمجها داخل مدير بيانات أندرويد.

مع هذه الإضافة، سيتمكن المستخدمون من حفظ بيانات الاعتماد الرقمية على أجهزتهم داخل أي تطبيق يدعم واجهة برمجة التطبيقات الرقمية.

كما ستتمكن التطبيقات من تبادل هذه المعلومات مع تطبيقات أخرى، مما يتيح للمستخدمين تحميل البيانات أو تقديمها عند الحاجة. ولضمان الأمان وحماية الخصوصية، سيتم تنفيذ عمليات النقل عبر قنوات مشفرة.

تشمل البيانات الرقمية المستندات القابلة للتحقق تشفيرًا، مثل رخص القيادة وجوازات السفر والهويات الوطنية، بالإضافة إلى الشهادات التعليمية، بوليصات التأمين، بطاقات العضوية، التصاريح، وغير ذلك، شريطة اعتماد هذه التكنولوجيا بشكل أوسع.

عادةً ما يتم توفير هذه البيانات وتخزينها من خلال تطبيقات المحفظة مثل Google Wallet، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى مثل تلك الخاصة بشركات الطيران التي تخزن برامج مكافآت المستخدمين.

حالياً، تدعم هذه الميزة كل من Google Wallet وSamsung Wallet و1Password.

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