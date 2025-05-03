تكنولوجيا: Shokz تُطلق سماعات OpenDots ONE للرياضيين وبدعم Dolby Audio وأشرطة نيكل- تيتانيوم لثبات قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Shokz عن سماعات OpenDots ONE الرياضية المثبتة بمشبك، بتصميم مفتوح يدعم Dolby Audio، تقنية تقليل تسرب الصوت DirectPitch، وأشرطة نيكل-تيتانيوم لثبات قوي أثناء التمارين المكثفة.

وتروج الشركة ان سماعات OpenDots ONE المصممة للرياضة والتمارين، حيث يتيح تصميمها المفتوح للمستخدمين سماع زملائهم باستمرار. تستخدم كل سماعة تقنية Bassphere مع محركين لإنتاج صوت قوي مدعوم بـ Dolby Audio. تُباع السماعات بسعر 199.95 دولارًا ومتوفرة باللونين الرمادي والأسود.

تظل السماعات ثابتة بفضل أشرطة JointArc المصنوعة من النيكل-التيتانيوم القابلة للثني لكنها تثبت بإحكام على الأذن الخارجية أثناء التمارين المكثفة، مع نقاط تلامس مغطاة بالسيليكون لتحسين الراحة والثبات. يُجنب التصميم المفتوح تراكم شمع الأذن والشعور بعدم الراحة الناتج عن إدخال السماعات في قنوات الأذن، وهي مشكلة شائعة في السماعات الداخلية.

تدعم تقنية Dolby Audio أربعة إعدادات مسبقة للمعادل الصوتي (EQ)، مع إمكانية تخصيص اثنين إضافيين. تمنع تقنية DirectPitch لتقليل تسرب الصوت الإزعاج للمحيطين، حيث تحتفظ بالصوت داخل الأذنين. كما تقلل الميكروفونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية Beamforming من ضوضاء الخلفية لتوفير مكالمات واضحة في الهواء الطلق.

تكتشف السماعات المثبتة بمشبك تلقائيًا أي أذن يتم ارتداؤها عليها وتُعدل قنوات الصوت الأيمن والأيسر وفقًا لذلك، وتُتحكم بها عبر اللمس مع إمكانية الاتصال بمصدرين صوتيين في وقت واحد. تزن كل سماعة OpenDots ONE خفيفة الوزن 0.23 أونصة (6.5 غرام)، ويبلغ وزن العلبة مع السماعات 1.8 أونصة (52 غرامًا). تتمتع بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، وتعمل لمدة 10 ساعات، مع إجمالي 40 ساعة مع علبة الشحن. شحن سريع لمدة 10 دقائق يوفر ساعتين من التشغيل، والشحن الكامل يستغرق ساعة واحدة.

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