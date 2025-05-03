تكنولوجيا: نظام FlipGo Horizon الجديد يقدم شاشتين قابلتين للطي ومحطة إرساء متكاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Jsaux مؤخرًا عن نظام شاشات محمول جديد يُدعى FlipGo Horizon، يضم شاشتين إضافيتين قابلتين للتركيب بعدة أوضاع. ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي أو السعر، تخطط الشركة لتمويل المنتج من خلال حملة تمويل جماعي.

ورغم أن Jsaux لا تعتمد بالضرورة على التمويل الجماعي، إلا أن هذه الحملات تُستخدم غالبًا كأداة تسويقية فعّالة. ويمكن للراغبين في الحصول على خصومات التسجيل عبر البريد الإلكتروني ليتم إخطارهم عند بدء الحملة.

قدّمت Jsaux شاشات بقياس 15.6 بوصة بدقة 1080 بكسل، وتغطية كاملة لطيف ألوان sRGB، وسطوع يصل إلى 300 نتس. وتُعد هذه المواصفات قياسية لكنها مناسبة لفئة الشاشات المحمولة.

وتُركّب هذه الشاشات مغناطيسيًا على أحد حاملين متوفرين، مما يسمح بوضعها أفقيًا أو عموديًا، أي بالوضعين العرضي والطولي حسب الحاجة.

وفّرت Jsaux حاملين مختلفين. الأول، وهو Snap Stand، يوفّر فقط إمكانية التثبيت، ويستلزم توصيل كل شاشة بكابل منفصل. أما الحامل الثاني، Snap Stand Pro، فيأتي مزودًا بمحطة إرساء مدمجة تدعم الاتصال بالحواسب المحمولة عبر USB-C، وتوفّر كذلك منافذ USB 3.1 Gen 1 لتوصيل الملحقات.

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