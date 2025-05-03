انت الان تتابع خبر سكايب ينهي رحلة 20 عاما ويتوقف نهائيا بعد يومين.. ما البديل؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة انها ستوقف الخدمة من أجل "تبسيط عروض الاتصالات المجانية للمستهلكين حتى نتمكن من التكيف بسهولة أكبر مع احتياجات العملاء".

وكان التطبيق يستخدم بشكل كبير للتواصل مع الأشخاص ويتيح للمستخدمين الدردشة عبر صوت عالي الوضوح أو مكالمات الفيديو مع أي شخص في العالم مجانًا فضلا عن ارسال الرسائل، لذلك أثار توقف سكايب، كغيره من منصات الاتصالات التي سبقته، شعورًا بالحنين لدى المستخدمين الحاليين والسابقين واستعادة الذكريات.



وسيتم نقل سكايب الى برنامج تيمز الخاص بمايكروسوفت، فيما يأتي هذا التحول نتيجةً للتطورات الكبيرة التي شهدها تطبيق مايكروسوفت تيمز والذي يوفر العديد من الميزات الأساسية نفسها التي يوفرها سكايب.

وستظهر جميع جهات الاتصال والمحادثات من سكايب تلقائيًا عند تسجيل دخول المستخدمين إلى الإصدار المجاني من تيمز باستخدام بيانات سكايب الخاصة بهم، ويمكن لمستخدمي سكايب الذين يدفعون اشتراكات نشطة أو رصيد سكايب الاستمرار في استخدامها بعد 5 مايو عبر لوحة الاتصال، المتوفرة عبر سكايب على الويب أو النسخة المجانية من تيمز.