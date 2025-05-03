شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: OpenAI لا تستطيع التهرب من ادعاءات الاحتيال المرفوعة من إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضيقت قاضية نطاق الادعاءات في دعوى إيلون ماسك التي زعمت أن OpenAI أخلت بوعدها بالعمل كمؤسسة خيرية عامة من خلال وضع خطط لتحويل نفسها إلى شركة ربحية، وقضت قاضية المقاطعة الأمريكية، إيفون جونزاليس روجرز، في أوكلاند، كاليفورنيا، يوم الخميس بأنه يحق لأغنى رجل في العالم رفع دعاوى الاحتيال في الشكوى التي رفعها ضد OpenAI العام الماضي، كما رفضت رفض دعوى الإثراء غير المشروع ضد OpenAI ومايكروسوفت، وهي مستثمر رئيسي في الشركة الناشئة.

لكنها رفضت ادعاءات الدعاية الكاذبة وانتهاك الواجب الائتماني ضد الشركة الناشئة. فازت الشركتان برفض ادعاءات ماسك بالابتزاز، لكنها منحت الملياردير فرصة لمراجعة هذا الادعاء من خلال شكوى معدلة، وردًا على طلب للتعليق، استشهد متحدث باسم OpenAI بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُشر الشهر الماضي، يفيد بأن تصرفات ماسك تُعدّ محاولة غير قانونية لكبح نمو الشركة لصالح شركته الناشئة المنافسة، xAI، التي أطلقها عام 2023.

رحب محامي ماسك بالحكم، قائلاً إنه يُقرّ "بخطورة ادعاءاته" التي ستُحال إلى المحاكمة، وقال المحامي، مارك توبيروف، في رسالة بريد إلكتروني: "لا يزال موكلي ملتزمًا بحماية المهمة الخيرية الأصلية لـ OpenAI والتطوير الآمن للذكاء الاصطناعي".

ويتواصل النزاع القانوني بين ماسك وسام ألتمان، اللذين عملا معًا لإطلاق OpenAI قبل عقد من الزمان، في الوقت الذي تُجري فيه الشركة الناشئة محادثات مع مسؤولين في ديلاوير وكاليفورنيا بشأن خطط إعادة الهيكلة، وتواجه ضغوطًا لإكمال عملية الإصلاح بحلول نهاية عام 2025، وفي حال عدم حدوث ذلك، ستتمكن مجموعة سوفت بنك من خفض مبلغ التمويل الذي تُساهم به للشركة الناشئة من 30 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، كما ذكرت بلومبرج، بينما سيكون لدى OpenAI خيار البحث عن مستثمرين آخرين.

وصرحت جونزاليس روجرز مؤخرًا بأنها تنوي تقليص حجم الادعاءات في الدعوى القضائية عندما حددت موعدًا لمحاكمة في مارس بشأن النزاع، وزعم ماسك أن التحالف الذي أقامته OpenAI مع مايكروسوفت بعد مغادرته مجلس إدارة الشركة الناشئة في عام 2018 هو محاولة للهيمنة على صناعة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يُهدد المنافسة الحرة من قِبل المنافسين.

كما يزعم محاموه أن مايكروسوفت كانت على علم بأن مؤسسي OpenAI، ألتمان وجريج بروكمان، كانا متورطين في "مخطط للاحتيال على ماسك وسلبه مساهماته القيّمة ودعمه لإثراء أنفسهما"، ووافقت غونزاليس روجرز على طلبٍ من OpenAI ومايكروسوفت لرفض ادعاء ماسك بمساعدتهما في عملية الاحتيال. لكنها قضت بأن مايكروسوفت يجب أن تواجه ادعاءاتٍ بالتدخل في OpenAI وعقد ماسك، الذي يقول إنه دعا إلى استخدام تقنية الشركة الناشئة لخدمة الجمهور.

وقالت جونزاليس روجرز في حكمها إن ماسك "زعم بشكلٍ معقول أن مايكروسوفت كانت على علمٍ بالصندوق الخيري واتخذت خطواتٍ تُشكل "مساعدةً أو تشجيعًا جوهريًا" في انتهاك" العقد.