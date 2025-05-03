تكنولوجيا: دعم تجريبي لمعالجات Arm يصل إلى SteamOS وسط ترقب لإطلاق Deckard قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مؤخرًا أولى الإشارات الرسمية لدعم Valve لمعالجات Arm في نظامها SteamOS، حيث كشف تحديث في مستودع GitLab عن نسخة تجريبية من Steam Runtime مخصصة لمعمارية arm64 (64-بت).

فقد رصد المستخدم SadleyItsBradley هذا التحديث عبر منصة X، مما يعزز المؤشرات على أن Valve بدأت توجّه جهودها نحو هذا الدعم.

وأضافت Valve دعمًا تجريبيًا للمعمارية arm64 فقط، دون دعم للنسخة 32-بت من ARM، مما يعني أن تشغيل التطبيقات القديمة غير ممكن في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يفتح هذا التطوير الباب أمام دعم أجهزة جديدة مثل تلك التي تعمل بشرائح Snapdragon ونظام Windows on Arm، ومنها جهاز Surface Laptop 7.

ربطت الشائعات هذا التوجّه بتحضير Valve لإطلاق نظارة Deckard المستقلة للواقع الافتراضي، بينما يعتقد آخرون أن الشركة تدرس إمكانية تطوير نسخة جديدة من Steam Deck تعمل بمعالجات إنفيديا المبنية على معمارية Arm.

كما شوهدت Valve تختبر تشغيل عدد من الألعاب، بما في ذلك ألعاب غير مخصصة للواقع الافتراضي، على بنية arm64. تُظهر هذه التحركات سعي Valve لتوسيع نطاق SteamOS ليشمل أجهزة Arm إلى جانب الأجهزة العاملة بمعالجات x86.

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