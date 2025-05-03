تكنولوجيا: انضمام Grok AI من إيلون ماسك إلى منصة Azure AI Foundry من مايكروسوفت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال الأسابيع الماضية، عمل مهندسو مايكروسوفت على تجهيز منصة Azure AI Foundry لاستقبال نموذج الذكاء الاصطناعي Grok التابع لإيلون ماسك، وذلك وفقًا لما كشفه موقع The Verge.

ويُعتقد أن مطوري البرمجيات الذين يستخدمون Azure AI Foundry سيتمكنون في المستقبل من دمج Grok ضمن منتجاتهم، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه مباشرة من خلال المنصة.

إذا تم دمج النموذج فعليًا في Azure، فسيكون متاحًا عبر أدوات مايكروسوفت ومُستضافًا على خوادمها، دون حاجة المطورين لتدريبه بأنفسهم.

ومع ذلك، لا تزال درجة تكامل Grok داخل المنصة غير واضحة حتى الآن. ومن المعروف أيضًا أن النموذج لا يتم تدريبه على خوادم مايكروسوفت، حيث قررت شركة xAI، بعد إلغاء اتفاقها السابق مع Oracle، بناء بنيتها التحتية الخاصة لتدريب النموذج.

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية مايكروسوفت الأوسع لتوفير وصول مرن إلى نماذج ذكاء اصطناعي متنوعة. فقد قامت الشركة في وقت سابق هذا العام بإدراج نموذج R1 من DeepSeek بسرعة ضمن منصتها، كما تستخدم نماذج أخرى أو تدرس استخدامها في تجاربها الداخلية، مثل نماذج Meta وAnthropic.

ويأتي Grok كجزء من هذه الاستراتيجية لتوسيع خيارات الذكاء الاصطناعي المتاحة عبر خدمات Azure السحابية. ويبدو توقيت هذا التوجه لافتًا في ظل الأنباء المتداولة حول توتر العلاقات بين مايكروسوفت وOpenAI.

وفي الوقت نفسه، تستمر الخلافات القانونية بين إيلون ماسك وOpenAI، ما يزيد من تعقيد المشهد. وعلى الرغم من استمرار التعاون الوثيق بين مايكروسوفت وOpenAI، إلا أن الشركة بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا لنماذج ذكاء اصطناعي أخرى.

حتى الآن، لم تُعلن أي تفاصيل رسمية حول تعاون مباشر بين مايكروسوفت وxAI، لكن من المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول هذه الشراكة المحتملة خلال مؤتمر Microsoft Build المقرر عقده في 19 مايو.

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