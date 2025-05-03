شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستبدل مساعدك الرقمي بـGemini؟ أدوات جديدة تساعدك والان مع تفاصيل الخبر

بدأت جوجل بالفعل بطرح أدوات Gemini لنظام iOS، وهي تُضيفها الآن لمستخدمي Android، ويُعد Gemini نموذج اللغة الواسع الأكثر تطورًا من جوجل، وبصفته نموذجًا متعدد الوسائط، يمكنه فهم وإنشاء النصوص والصور والصوت والفيديو والرموز، كما يُمكن لـ Gemini الإجابة على استفساراتك؛ ومع الأدوات الجديدة، يستطيع مستخدمي iPhone وAndroid الوصول بسرعة وسهولة إلى الذكاء الاصطناعي من جوجل من خلال دمجه بسهولة في استخدام هواتفهم الذكية.

ستحتاج للوصول إلى الأدوات، إلى تثبيت تطبيق Gemini من متجر التطبيقات لنظام iOS، ومن متجر Google Play لنظام Android، بعد ذلك، يُمكنك إضافة الأداة إلى الشاشة الرئيسية المناسبة.

يمكن في نظام iOS، أن تضغط مطولًا على أي مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية حتى تنتقل تطبيقاتك إلى وضع "الاهتزاز".

وبعد أن تصبح تطبيقاتك في وضع الاهتزاز، اضغط على زر "تعديل" أعلى يسار الشاشة.

ومن هناك، اضغط على "إضافة أداة"، ثم مرر للأسفل للعثور على أدوات Gemini، اختر الأداة التي تريدها واضغط على زر "إضافة أداة" أسفل الشاشة.

كما يمكن لمستخدمي أندرويد إضافة الأداة بالضغط مطولاً على أي جزء من الشاشة الرئيسية بدون أيقونة.

وستظهر قائمة تتضمن خيار "الأدوات"، اضغط عليها وابحث عن Gemini، يمكنك أن تبحث عن الأداة التي تريدها واضغط على زر +إضافة أسفل الشاشة.

يحتاج مستخدمو أندرويد إلى تشغيل الإصدار 1.0.751104895 من تطبيق Gemini لعرض الأدوات على هواتفهم.

لمعرفة إصدار التطبيق المثبت لديك، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > Gemini وانتقل إلى أسفل الصفحة.

إذا كنت تخطط لاستخدام Gemini للإجابة على الأسئلة التي كنت تطرحها على Siri أو Google Assistant، فمن المناسب أن يكون متاحًا عبر الضغط على الأدوات.