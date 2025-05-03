تكنولوجيا: تسريب يكشف تصميم Sony WH-1000XM6 القابل للطي وسط شائعات عن زيادة السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع The Walkman Blog عن معلومات جديدة تخص سماعة Sony WH-1000XM6، بعد أيام قليلة من تقرير سابق نشره Roland Quandt.

ووفقًا لـ Quandt، من المتوقع أن تتوفر السماعة بثلاثة ألوان عند الإطلاق، مع احتمال أن يرتفع سعرها بنسبة تقارب 10٪ في أوروبا مقارنة بالإصدار السابق WH-1000XM5، الذي يبلغ سعره حاليًا نحو 398 دولارًا على أمازون.

لكن وبحسب The Walkman Blog، فإن هذه الزيادة في السعر قد لا تنطبق على السوق الأمريكية. إذ أشار الموقع إلى أنه حصل على معلومات من “مصدر موثوق” تؤكد أن السعر المحوّل من عملة أخرى يبلغ حوالي 479 دولارًا، مما يعني أن السعر الرسمي في الولايات المتحدة قد يكون أقل من ذلك.

ومع ذلك، من غير المستبعد أن تعتمد سوني زيادة بسيطة، ليصل السعر إلى 449 دولارًا كقفزة بين الجيلين.

أما من ناحية التوفر، فقد أوضح الموقع أن السماعة الجديدة قد لا تُطرح في الأسواق قبل منتصف يونيو، حتى لو تم الإعلان عنها رسميًا خلال هذا الشهر. ومن المحتمل أن تختلف مواعيد التوفر حسب المناطق، مما قد يتيح لبعض الأسواق الرئيسية الحصول على الجهاز مبكرًا.

وعلى صعيد التصميم، أشارت التسريبات إلى أن WH-1000XM6 ستعود إلى التصميم القابل للطي كما كان الحال في WH-1000XM4، في تراجع عن تصميم WH-1000XM5.

ويبدو أن سوني أعادت تصميم إطار الرأس، بينما حافظت على نفس تصميم وسائد الأذن. وقد ألمح التقرير إلى أن The Walkman Blog ربما اطّلع على صور حقيقية للسماعة، رغم أن هذه مجرد تكهنات حتى الآن. لكن من المتوقع أن تتسرب الصور الرسمية قريبًا.

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