تكنولوجيا: تسريب يكشف تصميم Moto Edge 70 بعد أيام من إطلاق Edge 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا مؤخرًا عن هاتف Moto Edge 60، ولكن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت تسريبات تكشف ملامح الجيل القادم Moto Edge 70. جاءت هذه التسريبات بالتزامن مع أخرى تتعلق بتصميم هاتفي Moto G 2026 و Moto G Power 2026.

أظهرت الصور المسربة التي نشرها موقع Android Headlines أن تصميم Moto Edge 70 يشبه إلى حد كبير تصميم الجيل السابق. الشاشة تأتي بانحناءة طفيفة على الجانبين، بينما تظهر الواجهة الخلفية بثلاث كاميرات داخل وحدة بارزة، مشابهة تمامًا لتصميم Edge 60. ويبدو الهاتف في الصور باللون الأخضر، لكن من المتوقع أن تطرحه موتورولا بعدة ألوان عند الإطلاق.

ورغم عدم توفر أي مواصفات تقنية رسمية للهاتف حتى الآن، إلا أن هناك توقعات تشير إلى أن الشركة قد تعتمد نفس مستشعرات الكاميرا الموجودة في Moto Edge 60.

كما من المرجح أن تستخدم موتورولا معالجًا من ميدياتك، وربما يكون Dimensity 7400 المستخدم في هاتف Razr 2025، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت في جميع النسخ.

اللافت للنظر أن المصدر أشار إلى احتمال إطلاق الهاتف في نهاية شهر سبتمبر، مستندًا إلى تاريخ الظهور على شاشة القفل في الصورة المسربة، وهو الخميس 23 سبتمبر.

لكن عند التحقق من التقويم، نجد أن 23 سبتمبر يصادف يوم ثلاثاء، في حين أن يوم الخميس يوافق 25 من الشهر. كما أن هذا التاريخ لا يتماشى مع تقويم عام 2026، إذ يصادف فيه يوم الأربعاء. لذلك، من الأفضل التعامل مع تاريخ الإطلاق هذا بتحفظ، خصوصًا أنه يأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق Moto Edge 60.

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