شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية لعب Fortnite على iPhone وiPad خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

تصدّرت لعبة Fortnite قائمة أفضل ألعاب الآيفون وحققت هذه اللعبة الشهيرة، من نوع باتل رويال، نجاحًا باهرًا على أجهزة الآيفون، بالإضافة إلى دعمها الكامل للعب مع الأصدقاء عبر منصات متعددة، سواءً على أجهزة الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر.

وفيما يلى كيفية لعب Fortnite على iPhone باستخدام XCloud الخاص بـ Xbox

الخطوة 1: إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب Xbox/Microsoft على صفحة التسجيل في Microsoft .

الخطوة 2: انتقل إلى Fortnite على Xcloud على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 3: اضغط على "تشغيل" ثم "متابعة على أي حال" إذا كنت لا تستخدم وحدة تحكم.

طرق لعب Fortnite على iPhone باستخدام Amazon Luna

ستحتاج إلى خدمة Amazon Prime لهذه الطريقة، وهي خدمة مدفوعة جرّب تجربة Amazon Prime مجانًا للبدء.

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة Luna الخاصة بلعبة Fortnite على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: حدد زر اللعب مجانًا مع Prime .

الخطوة 3: قم بتسجيل الدخول، ثم اضغط على "ابدأ" لربط حساب Epic الخاص بك والدخول في القتال!

كيفية لعب Fortnite على iPhone باستخدام GeForce Now

خدمة البث الأخيرة التي يمكنك الاعتماد عليها لتشغيل فورتنايت على جهاز iPhone هي GeForce Now من Nvidia، على عكس Luna، تتيح لك هذه الخدمة بث لعبة مجانية مثل فورتنايت دون الحاجة للاشتراك، ولكنها تقتصر على ساعة واحدة فقط ، إذا كنت تخطط للعب ماراثون كامل من الألعاب، فستحتاج إلى الترقية إلى الاشتراك المميز.

الخطوة 1: انتقل إلى صفحة Fortnite على GeForce Now

الخطوة 2: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nvida المجاني أو المدفوع

الخطوة 3: اضغط على "تشغيل" وسيتم إطلاقك في اللعبة