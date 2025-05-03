شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة في المحركات الدافعة المستقبلية على متن مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ناسا مهمة "سايكي" لزيارة كويكب معدني غريب في أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين، تواصل المركبة رحلتها عبر النظام الشمسي إلى وجهتها النهائية الواقعة في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري ، إلا أن ناسا أعلنت هذا الأسبوع أن المركبة تواجه مشكلة في محركاتها الدافعة، وأنها تتحرك حاليًا بسرعة خاطفة.

تتميز مركبة سايكي بنظام دفع غير عادي يستخدم زينون مؤينًا، ويُصدر وهجًا أزرق ، وتستخدم هذه المحركات الدفعية كميات ضئيلة من الزينون، وتطلق ذرات مشحونة للتحرك للأمام ، وبينما تُستخدم المحركات الدفعية الكهربائية غالبًا في المدارات الأرضية المنخفضة، كما هو الحال في الأقمار الصناعية، إلا أن استخدامها في مهمات الفضاء السحيق نادر.

يُنتج هذا النظام قوة دفع ضئيلة، وهي كل ما يلزم في فراغ الفضاء لتحريك المركبة الفضائية ، وتتميز محركات الدفع بكفاءتها العالية، إذ يمكنها العمل باستمرار لسنوات قبل استهلاك 2000 رطل من الوقود على متن المركبة.

كما يبدو الآن أن ضغط الوقود في النظام قد انخفض من 36 رطل/بوصة مربعة إلى حوالي 26 رطل/بوصة مربعة ، ولم تُصرّح ناسا بسرعة حدوث هذا الانخفاض، لكنها ذكرت أن محركات الدفع توقفت تلقائيًا بسبب انخفاض الضغط.

وفي الوقت الحالي لا يعرف سبب هذا الانخفاض في الضغط، لكن ناسا تقول إنها لديها بضعة أسابيع للعمل على المشكلة قبل أن يؤثر نقص الدافعات على المهمة.

كتبت ناسا في تحديث: "قرر فريق المهمة تأجيل الدفع ريثما يعمل المهندسون على فهم انخفاض الضغط ، وأضافت: "يدعم تصميم المهمة توقف الدفع حتى منتصف يونيو على الأقل قبل أن تلاحظ المركبة الفضائية تأثيرًا على مسارها".

هناك أيضًا نوع من الدعم، إذ يوجد خطا وقود يؤديان إلى نظام الدفع ، وإذا لزم الأمر، ستنتقل مركبة سايكي إلى استخدام خط وقودها الاحتياطي بدلًا من خطها الرئيسي، وقد تستمر في استخدام محركات الدفع بهذه الطريقة.

ورغم ذلك، قال ممثل عن وكالة ناسا هذا الأسبوع إن موظفي الوكالة لا يشعرون بقلق كبير بشأن هذه القضية في الوقت الحاضر.

وصرحت لويز بروكتر، مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا، خلال اجتماع مجموعة تحليل برنامج استكشاف المريخ، وفقًا لما أوردته سبيس نيوز : "هذا النوع من الأمور يحدث، ولهذا السبب نُعزز التكرار في مهامنا"، وأضافت: "ليس لدينا أي مخاوف حاليًا بشأنه، لكننا نتابعه عن كثب".