شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سترايب تُتيح لمطوري iOS تجاوز عمولة آبل المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سترايب المتخصصة في معالجة المدفوعات عن توفير دليل جديد لمطوري تطبيقات iOS يشرح كيفية تجاوز عمولة آبل البالغة 30% من خلال استخدام روابط دفع خارجية.

يأتي ذلك عقب الحكم القضائي في قضية آبل ضد إبيك، حيث وجّهت القاضية إيفون جونزاليس روجرز انتقادات لسياسات آبل، مطالبة إياها بالسماح الفوري بروابط الدفع الخارجية داخل التطبيقات.

وأوضح مدير منتج سترايب، مايكل لو، عبر منصة X، أن الفريق أعدّ “دليلًا سريعًا” يبيّن كيفية استخدام Stripe Checkout لتلقي المدفوعات خارج التطبيقات، ما يتيح للمطورين إنشاء صفحة دفع آمنة تستضيفها سترايب وتجنب عمولة آبل المرتفعة.

ورغم أن استخدام سترايب يتطلب إعدادًا فنيًا أكبر مقارنة بآبل، إلا أن رسوم المعالجة التي تبلغ 2.9% + 0.30 دولار لكل معاملة تُعد خيارًا أرخص بكثير من عمولة آبل.