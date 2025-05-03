شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة تكشف ظاهرة كونية تحدث لأول مرة.. ألف نجم يهرب من موطنه بسرعة فائقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت صورة حديثة عن عائلة ضخمة من النجوم حديثة الولادة تتجه الآن إلى طرق منفصلة، فقد تم رصد ظاهرة انفصال نجمي لأكثر من 1000 نجم.

وعادة ما يستغرق تفكك عنقود من النجوم المولودة معًا بضع مئات ملايين السنين ، حيث تتباعد تدريجيًا بفعل قوى المد والجزر الجاذبة من بعضها البعض ومن الأجسام الأخرى العابرة.

وعلى سبيل المثال، يبلغ عمر عنقود الثريا النجمي الشهير (مسييه 45)، وهو تجمع مترابط من النجوم الفتية المرئية بالعين المجردة في كوكبة الثور ، 100 مليون سنة، بينما يبلغ عمر عنقود خلية النحل (مسييه 44) في كوكبة السرطان حوالي 600 مليون سنة.

ومع ذلك، يبدو أن عنقودًا نجميًا مفتوحًا اكتُشف حديثًا، عمره بالكاد 20 مليون عام يتبع قواعد مختلفة فباستخدام بيانات من مهمة جايا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ، والتي قاست موقع وسرعة ومسافة وأطياف ما يقرب من ملياري نجم، وجد علماء الفلك بقيادة ديلان هوسون من جامعة غرب واشنطن أن النجوم الألف في هذا العنقود الجديد تتحرك جميعها بسرعة فائقة بحيث لا يمكنها البقاء معًا.

وقال هوسون في بيان: مجرة أوفيون مليئة بالنجوم التي ستنطلق عبر المجرة بشكل عشوائي وغير منسق، وهو أمر بعيد كل البعد عما نتوقعه لعائلة بهذا الحجم ، علاوة على ذلك سيحدث هذا في جزء بسيط من الوقت الذي تستغرقه عادةً عائلة بهذا الحجم لتتشتت، إنها لا تشبه أي عائلة نجمية رأيناها من قبل".

ويُعرف نطاق السرعات في عنقود نجمي باسم تشتت السرعة ، ولأن السحب الجزيئية العملاقة التي تُولد النجوم باردة، فإنها تتمتع بطاقة منخفضة، وبالتالي تشتت سرعة منخفض لا يتجاوز بضعة كيلومترات في الثانية، وهو ما يُفترض أن تنقله إلى نجومها الناشئة.

وهذا يعني أن جميع نجوم العنقود تتحرك بسرعة منخفضة متقاربة، مما يسمح لجاذبيتها المتبادلة بالسيطرة عليها لفترة أطول.

مع هذا التشتت عالي السرعة، سيتفرق نجم أوفيون بسرعة ، والسبب الوحيد لرؤيتنا لهذين النجمين معًا حاليًا هو حداثتهما وعدم انفصالهما بعد.

وقالت مارينا كونكل من جامعة شمال فلوريدا، والتي كانت جزءًا من فريق الاكتشاف: "لا نعرف تحديدًا ما حدث لهذه العائلة النجمية ليجعلها تتصرف بهذه الطريقة، لأننا لم نعثر على شيء مماثل لها من قبل وأضافت: "إنه لغز".