شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ سبيس إكس يطلق 28 قمرًا صناعيًا جديدًا من ستارلينك إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس إكس مهمة ستارلينك أخرى بأقمار صناعية جديدة، تضيف المزيد إلى كوكبة الأقمار الصناعية الضخمة كل بضعة أيام، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 المهمة من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء (CCSFS) في فلوريدا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، حمل الصاروخ 28 قمرًا صناعيًا جديدًا من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث ستنضم إلى كوكبة تضم أكثر من 7200 قمر صناعي للإنترنت عريض النطاق.

وحدث انقطاع في المحرك الرئيسي لمعزز فالكون 9، وهو تسعة محركات ميرلين، بعد حوالي دقيقتين ونصف من بدء الرحلة، تبعه فصل سريع للمرحلة، حيث نفذت المرحلة الأولى من الصاروخ، وهي المعزز المسمى B1080، عملية حرق رجعي لإبطاء سرعتها بينما استمرت المرحلة الثانية في مسارها إلى مدار أرضي منخفض.

كما أنه بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، هبطت المركبة B1080 بسلام على متن سفينة سبيس إكس المتمركزة في المحيط الأطلسي، وكانت هذه هي عملية الإطلاق الثامن عشر لـ B1080 والمهمة الثانية عشرة للمعزز ضمن برنامج ستارلينك.

واصلت المرحلة العليا من الصاروخ رحلتها نحو مدار أرضي منخفض (LEO) مع أقمار ستارلينك الـ 28، ونشرتها هناك بعد ساعة واحدة من انطلاقها كما هو مخطط لها.

كما ستقضي هذه الأقمار الأيام القليلة المقبلة في المناورة في مدارات أكثر تحديدًا للانضمام إلى كوكبة سبيس إكس العملاقة المتنامية.

تتكون شبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس من أكثر من 7200 قمر صناعي، والعدد في ازدياد، وتعمل في شبكة تغطي جميع أنحاء الكوكب تقريبًا، باستثناء القطبين.

وتوفر ستارلينك للمستخدمين اتصالاً بالإنترنت عالي السرعة من أي مكان (باستثناء القطبين)، حيث يمكنهم فيه توجيه جهاز استقبال ستارلينك نحو السماء.