شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيبك جيمز تطلق متاجر ويب لتفادي رسوم متاجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Epic Games عن إطلاق ميزة جديدة داخل متجرها الإلكتروني تُمكّن المطورين من إنشاء متاجر ويب مستقلة، تسمح للمستخدمين بشراء العناصر الرقمية خارج تطبيقات App Store وGoogle Play، وبالتالي تجنّب الرسوم التي تفرضها آبل وغوغل والتي تصل إلى 30% من أرباح المطورين.

يأتي هذا الإعلان بعد الانتصار القضائي الكبير الذي حققته إيبك ضد آبل، حيث قضت المحكمة في عام 2021 بعدم أحقية آبل في منع المطورين من توجيه المستخدمين لإجراء عمليات شراء خارجية. ولكن القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس روجرز اتهمت آبل هذا الأسبوع بانتهاك متعمد للحكم السابق، وهو ما فتح المجال أمام إيبك لاتخاذ هذه الخطوة الجديدة.

وأكدت إيبك أن لعبة Fortnite ستعود قريبًا إلى متجر App Store، لكنها ستشجع المستخدمين على إجراء عمليات الشراء من متجر إيبك مباشرة للحصول على عروض أفضل.

الميزة الجديدة في متجر Epic Games تُتيح للمطورين توجيه اللاعبين إلى متاجرهم الخاصة على الإنترنت لإتمام عمليات الشراء، دون المرور عبر الأنظمة الأساسية التي تفرض عمولات مرتفعة.

وعادة ما تقتطع إيبك 12% من أرباح المطورين، إلا أنها أعلنت أنه بدءًا من يونيو 2025، لن تقتطع أي نسبة من الأرباح التي تقل عن مليون دولار سنويًا لكل لعبة، لتبدأ النسبة فقط بعد تخطي هذا الحد.

وقالت إيبك في بيان رسمي: “بفضل الأحكام القانونية الجديدة، يمكن للمطورين توجيه اللاعبين لشراء المحتوى الرقمي من متاجر الويب الخاصة بهم، على أي منصة تسمح بذلك، بما في ذلك iOS في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.”

وتُعد هذه الخطوة من إيبك تطورًا كبيرًا في معركة حرية التوزيع الرقمي، وقد تعيد رسم ملامح العلاقة بين المطورين ومنصات التطبيقات العملاقة.