شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون بسبب عيوب خطيرة.. تفاصيل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف باحثو الأمن السيبراني عن ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة أيفون iPhone تُمكن المتسللين من اختراق أي جهاز متصل بشبكة Wi-Fi نفسها، حيث اكتشف فريقOligo Security عدد 23 ثغرة أمنية في AirPlay، الذي يسمح للمستخدمين ببث الصوت والفيديو والصور من أجهزة أبل إلى أجهزة ذكية أخرى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت الشركة أن اثنتين من هذه الثغرات سمحتا للمهاجمين باستغلال أجهزة أيفون لأغراض أمنية، مما سمح لهم بنشر برامج ضارة تنتشر إلى الأجهزة على أي شبكة محلية يتصل بها الجهاز المصاب.

أطلقت Oligo على هذه الثغرات الأمنية والهجمات التي تُمكنها اسم "AirBorne" لأن الهجمات تنتقل عبر الشبكات اللاسلكية، ما يسمح للمتسللين بالسيطرة الكاملة على الأجهزة واستغلالها.

وحذر الفريق من أن مجرمي الإنترنت يمكنهم استغلال ثغرات AirPlay لتنفيذ برمجيات خبيثة، وسرقة معلوماتك الشخصية، والتسبب في تعطل الجهاز، والاستماع إلى المحادثات.

أفادت شركة Oligo أنها أبلغت أبل عن الثغرات الأمنية في الخريف الماضي، وهو ما لم تستخف به أبل وعملت مع شركة الأمن لإصلاح الخلل.

سمحت الثغرات الأمنية الأخرى المكتشفة للمتسللين بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على نظام بعيد من موقع بعيد، مما قد يؤدي إلى اكتساب سيطرة غير مصرح بها.

اكتشف الفريق أيضًا آلية أمان لم تُهيأ بشكل صحيح، بالإضافة إلى خلل سمح لمجرمي الإنترنت بالوصول إلى بيانات حساسة وقراءتها، ولحماية نفسك من الاختراق، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من البرنامج على جميع أجهزة أبل الخاصة بك، ويمكنك أيضا تعطيل ميزة AirPlay.