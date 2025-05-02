شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 16 يصل مع إعدادات سريعة مُعاد تصميمها وتحسينات بصرية ورسوم متحركة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير أن تحديث أندرويد 16 قد يأتى من جوجل بواجهة مُعاد تصميمها بشكل شامل، وقد أشار تسريب حديث إلى بعض التحسينات الجديدة المقرر وصولها بحلول يونيو.

وتشير التقارير إلى أن جوجل ستضيف تحديثًا شاملاً لقسم الإشعارات والإعدادات السريعة في التحديث القادم ، ومن المرجح أن يُضيف الإصدار الجديد ميزة ضبابية الخلفية إلى قسم الإعدادات السريعة وأجزاء أخرى.

ويُقال إن الشركة عدّلت أيقونات شريط الحالة، بالإضافة إلى ذلك، تُضيف جوجل رسومًا متحركة جديدة إلى أندرويد لتفاعلات مثل إغلاق الإشعارات وتبديل الإعدادات، وقد رُصدت جميع هذه الميزات في الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 16، ولكنها لم تُفعّل بعد.

قد يأتي Android 16 مع شريط حالة مُعاد تصميمه

يُسلّط تقريرٌ حديثٌ من Android Authority الضوء على بعض التغييرات الخفية في تصميم Android 16 Beta 4، وأفادت التقارير أن Google عدّلت أيقونات Wi-Fi، وبيانات الهاتف المحمول، ووضع الطيران، ومستوى البطارية في شريط الحالة في الإصدار الجديد ، ويُقال الآن إن أيقونات Wi-Fi وبيانات الهاتف المحمول أصبحت منفصلةً إلى أجزاءٍ منفصلة، ​​بينما تبدو أيقونات 5G ووضع الطيران أكثر وضوحًا.

وأفادت التقارير، أن أيقونة بطارية أندرويد المُحدّثة أصبحت أكثر حيوية في الإصدار الجديد، حيث تعرض خلفية خضراء أثناء الشحن وتتحول إلى اللون الأحمر عند انخفاض مستوى البطارية. ويُقال إن الخط المستخدم في ساعة النص أصبح أكبر وأكثر جرأة من ذي قبل.

ستُضيف جوجل أيضًا مربعات إعدادات سريعة قابلة لتغيير الحجم، وأزرار تبديل جديدة بضغطه واحدة لشبكات Wi-Fi وBluetooth، ومحرر مربعات أكثر تنظيمًا، واختصارات بضغطه واحدة لإضافة أو إزالة المربعات .

وفقًا للمنشور، قد يُضيف أيضًا شريط تمرير سطوع مُعاد تصميمه، وأسهمًا متجهة للأسفل للمربعات القابلة للتوسيع، وأيقونة Wi-Fi الجديدة المُجزأة. ويُقال إن التصميم العام سيبقى مألوفًا.

وستتميز لوحة الإعدادات السريعة، بحسب التقارير، بخلفية ضبابية ، ويُقال إن هذه الميزة متاحة أيضًا في درج تطبيقات Pixel Launcher، وقائمة التطبيقات الحديثة (عرض المهام المتعددة)، وشاشة إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) ، وستُحسّن شاشة القفل من مظهر التاريخ والطقس، وسيظهر عرض المعلومات السياقية في الأعلى عند عدم وجود إشعارات.

علاوة على ذلك، سيتضمن التطبيق رف إشعارات جديد ومدمج، وتعديلات على صفحة إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، وشريط تمرير مُعاد تصميمه للتحكم في مستوى الصوت، ومُبدّل جديد لمخرجات الوسائط.

ويُقال إن جوجل ستُقدّم تطبيق إعدادات مُعاد تصميمه ليتوافق مع لغة التصميم الجديدة Material 3 Expressive.

وقد تُطلق الشركة خيارات لأشكال الأيقونات لمُشغّل Pixel Launcher.

قد تضيف Google رسومًا متحركة جديدة إلى Android

ويُسلّط تقريرٌ آخر من Android Authority الضوء على حركاتٍ جديدةٍ في Android 16 ، ويُقال إن جوجل تُقدّم حركاتٍ تعتمد على الفيزياء لإغلاق الإشعارات في التحديث الجديد، حيث تعود الإشعارات التي يتم تمريرها جزئيًا إلى مكانها إذا قام المستخدمون بالتمرير جزئيًا ثم تركها ، قد يرى المستخدمون حركةً جديدةً عند تبديل الإعدادات السريعة.

علاوة على ذلك، يُقال إن هناك تغييرًا طفيفًا في قائمة المهام الأخيرة ، إذا بدأ المستخدم بالتمرير لأعلى على مهمة ثم أفلتها قبل إغلاقها تمامًا، فستهتز المهمة التالية قليلاً ، ويُقال إن الضغط المطول على زر التشغيل سيعرض رسومًا متحركة قصيرة.

وبالمثل، يُقال إن التحديث الجديد سيُضيف رمزًا موجيًا في مؤشر مستوى الصوت عند تشغيل الصوت ، ويُقال إن جوجل ستضيف رسومًا متحركة عند نقر المستخدمين على الساعة.

وتم اكتشاف كل هذه الميزات الجديدة في Android 16 Beta 4، ولكن لم يتم تفعيلها بعد، مما يشير إلى أن طرحها الرسمي قد يتم تأجيله إلى تحديث ربع سنوي مستقبلي.