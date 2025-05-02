شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث تطبيق "جوجل فويس" وتضيف مكالمات ثلاثية الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

تُجري جوجل تحديثًا شاملًا لتطبيقها "جوجل فويس" بعد فترة طويلة من تركه دون أي تعديلات تُذكر ، وتُضيف الشركة واجهة مُحدثة للمكالمات، مع أزرار تحكم رئيسية مُرتبة في صف واحد، بالإضافة إلى إمكانية بدء مكالمة جماعية ثلاثية الأطراف.

وفي تحديث لمساحة العمل اليوم ، تقول جوجل إن واجهة الاتصال أصبحت تتميز بتصميم بارز وسهل الوصول، يشبه إلى حد كبير تطبيق Google Meet، وتتضمن الواجهة زر "نقل" على يسار زر الانتظار، وزر "إضافة" على يمينه، والذي يتغير إلى "دمج" عند انتظار مكالمة ثانية.

ويمكنك الان البدء بإجراء مكالمة ثلاثية الأطراف بالضغط على زر "إضافة" أثناء مكالمة جارية، ثم اختر شخصًا من قائمة جهات اتصالك ، سيبدأ الصوت بعد ذلك مكالمة مع الشخص الآخر، ويتيح لك دمج المكالمتين بضغطه واحدة.

كما توفر لك الواجهة رسالة تشبه الإشعارات في الأعلى لإعلامك بوجود شخص قيد الانتظار، وزرًا للتبديل بين المكالمات.

هذا التحديث الخاص بالاتصال الثلاثي قيد الطرح الموسع حاليًا، وقد يستغرق ما يصل إلى 15 يومًا أو أكثر ، وهو متاح فقط لعملاء Google Workspace المشتركين في باقات Voice Starter أو Voice Standard أو Voice Premier، بالإضافة إلى العملاء المشتركين في باقات SIP Link Standard وSIP Link Premier .

تقول جوجل إن المظهر الجديد سيتوفر لجميع مستخدمي Google Voice ، إلا أنها لم تذكر ما إذا كان ذلك يشمل نظام iOS .