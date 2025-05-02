شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لتطبيق Pixel Weather يساعد مرضى جيوب الأنفية على مراقبة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

بدأت جوجل في طرح تحديث جديد لتطبيق Pixel Weather مما يعني أنه يمكنها الآن تقديم ميزة تعقب حبوب اللقاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، ومساعدة أصحاب جيوب الانفية والتنفس الضعيف من أخذ الاحتياطات الكافية .

ورغم أن هذا الطرح بدأ خلال الأيام القليلة الماضية، فقد بدأ الآن في الظهور على عدد أكبر بكثير من الأجهزة، مما يعني أنه أصبح متاحًا على نطاق وطني أكبر في الوقت المناسب لتغيرات الطقس التي تؤثر على العديد من الأشخاص.

وسيصبح عدد حبوب اللقاح الآن سمة بارزة في بيانات توقعات الطقس لمدة خمسة أيام الموجودة في Pixel Weather.

ما هي ميزة حبوب اللقاح في Pixel Weather؟

أصبح هناك الآن قسم مخصص جديد على Pixel Weather بعنوان Pollen.

يوجد هذا الجهاز في قسم صندوق على شكل حبة دواء مع ثلاث حلقات بيانات مرمزة بالألوان لتمنحك قراءة سريعة لما يمكن توقعه.

ويتم منح كل من هذه المقاييس درجة تتراوح بين 0 و 4 والتي تتوافق مع منخفض (أخضر)، متوسط ​​(أصفر)، مرتفع (برتقالي) وشديد (أحمر).

ويستطيع المستخدم استغلال هذه المعلومات وسوف تحصل على مزيد من التفاصيل مع توقعات لمدة خمسة أيام .

وتجدر الإشارة إلى أن قسم حبوب اللقاح الجديد هذا يظهر كآخر بطاقة على شاشة تطبيقك، ولكن يمكنك إعادة ترتيبها لعرضها أعلى إذا كنت ترغب في رؤيتها أولاً.

هل حبوب اللقاح جديدة في Pixel Weather؟

تُعد هذه الميزة جديدةً في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال في طور اللحاق بالركب، إذ إنها متاحةٌ بالفعل في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

كيف يمكنني رؤية حبوب اللقاح في Pixel Weather؟

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق لضمان حصولك على ميزة حبوب اللقاح الجديدة.