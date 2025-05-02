شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يغرم تيك توك 530 مليون يورو بسبب إرسال بيانات إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 530 مليون يورو على شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، بسبب نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين، بشكل "غير قانوني" إلى الصين، وحذرت بروكسل الشركة من أنها لم تتخذ تدابير كافية لـ"منع وصول الحكومة الصينية" لخدماتها، وفق ما نقلت "بلومبرج".

وقالت لجنة حماية البيانات الإيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تيك توك في أوروبا، أن التطبيق "انتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، والمعروفة اختصاراً باسم (GDPR).

وأمهلت اللجنة التطبيق ستة أشهر لوقف جميع "عمليات النقل غير القانونية للبيانات".

وقالت اللجنة إن تيك توك أفاد في أبريل، بأنه خزن بيانات مستخدمين أوروبيين على خوادم في الصين، وهو ما يناقض معلومات سابقة قدمها التطبيق للجهة التنظيمية.

وقال نائب مفوض لجنة حماية البيانات جراهام دويل، إن تيك توك "لم يعالج مخاوف بشأن احتمالية وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الشخصية لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتجسس الصينية، التي تختلف بشكل أساسي، عن معايير الاتحاد الأوروبي".

بدورها، أكدت تيك توك أنها ستستأنف القرار بالكامل، مشيرة إلى أنها "لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين"، مشددة على أنها "لم تقدمها للحكومة الصينية في أي وقت".