شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: الرسوم الجمركية قد تضيف 900 مليون دولار لتكاليف آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، عن أول تعليق رسمي من الشركة حول تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال مكالمة أرباح الربع الثاني مع المستثمرين.

وقال كوك إن آبل واجهت تأثيراً محدوداً من الرسوم في الربع المنتهي في مارس، لكنها تتوقع أن ترتفع التكاليف بحوالي 900 مليون دولار في الربع الثالث إذا استمرت السياسات الحالية دون تغيير.

رغم طمأنة كوك بأن هذا الرقم يعكس السيناريو الراهن فقط، إلا أنه حذر من استخدامه كمؤشر للربع الرابع أو الفصول القادمة، نظرًا لعوامل فريدة تساعد في تقليل التأثير خلال الربع الحالي.

وفي مقابلة مع CNBC، قلل كوك من شأن التأثير قائلاً إن نحو نصف أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية تُصنع حاليًا في الهند، كما يتم تصنيع معظم المنتجات الأخرى في فيتنام.

عندما سئل عن توقعاته للفترات المقبلة، أجاب كوك: “لا أريد التنبؤ بالمستقبل لأنني غير متأكد مما قد يحدث بشأن الرسوم الجمركية”.

وأضاف أنه يشارك عن كثب في المناقشات المتعلقة بهذه السياسات.

واختتم كوك بالتأكيد على أن الشركة ستواصل اتخاذ قرارات مدروسة، والاستثمار طويل الأمد، والتركيز على الابتكار، معربًا عن ثقته في قدرة آبل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات عالميًا.