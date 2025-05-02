شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يوجه أنظاره نحو أبرد كوكب خارجى تم اكتشافه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

قام تلسكوب جيمس ويب الفضائي بدراسة كوكب خارجي فائق البرودة الشديدة، هذا الكوكب الضخم الذي تبلغ كتلته ستة أضعاف كتلة المشتري، هو أبرد كوكب خارجي رُصد على الإطلاق، بمتوسط ​​درجة حرارة يبلغ 87 درجة مئوية تحت الصفر أو 125 درجة فهرنهايت تحت الصفر.

وهذا يجعل متوسط ​​درجات حرارة الكوكب مماثلاً تقريباً لأدنى درجة حرارة سُجِّلت على الأرض، في أنتاركتيكا بالقرب من القطب الجنوبي خلال ذروة الشتاء ، لذا إذا كنت تبحث عن مكان مريح لقضاء عطلتك، فرغم أن كوكب WD 1856+534 b يقع على بُعد 81 سنة ضوئية فقط، فإننا لا ننصح به.

عادةً ما تكون درجة حرارة الكوكب منخفضة بسبب النجم الذي يدور حوله ، ورغم أن الكوكب يدور بالقرب من نجمه، مما يعني عادةً ارتفاع درجة حرارة سطحه، إلا أن النجم الذي يدور حوله في هذه الحالة يكون ميتًا عمليًا.

النجم المضيف من نوع يُسمى القزم الأبيض ، وهو النواة الكثيفة التي تبقى بعد نفاد وقود النجم ، وعندما تصل النجوم متوسطة الحجم إلى نهاية عمرها، تتخلص من طبقاتها الخارجية وتتوقف عن توليد الحرارة من خلال الاندماج ، ومع ذلك، تبقى فيها حرارة متبقية لذا تستمر في البرودة بمرور الوقت.

الأقزام البيضاء شائعة جدًا في مجرتنا، لذا فإن حقيقة أن الكواكب الخارجية يمكنها أن تدور حولها أمر مهم - وهذا يعني أنه قد تكون هناك عوالم صالحة للسكن تدور حول هذه النجوم الميتة .

ولم يكن الباحثون من جامعة ميشيجان، آن أربور، الذين كانوا يدرسون هذا الكوكب الخارجي البارد متأكدين من إمكانية بقاء كوكب في هذا الموقع.

ذلك لأنه أثناء موت نجم كهذا، ليتضاعف حجمه ليتحول إلى عملاق أحمر قبل أن يتقلص إلى نواة ، و لو كان الكوكب في موقعه الحالي خلال هذه الفترة، لابتلعه العملاق الأحمر ، وبدلاً من ذلك، يعتقد الباحثون أن الكوكب لا بد أنه بدأ بعيدًا عن النجم ثم اقترب منه بمرور الوقت.

وكتبت الباحثون: "يُعد WD 1856+534 b الآن أول كوكب خارجي سليم يُؤكَّد وجوده ضمن "المنطقة المحظورة" للقزم الأبيض، وهي منطقة كانت الكواكب تُبتلع فيها خلال مرحلة العملاق الأحمر للنجم"، وأضافوا: "يُقدم وجوده دليلاً مباشرًا على إمكانية هجرة الكواكب إلى مدارات قريبة بما في ذلك المنطقة الصالحة للحياة حول الأقزام البيضاء".