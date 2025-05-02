انت الان تتابع خبر "ماكينة" يستعرض سيارة BAIC X7 مع مصطفى ويسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرض هذه الحلقة كل يوم جمعة الساعة 7 مساءً على شاشة قناة السومرية، وهي مقدّمة برعاية BAIC.

برنامج "ماكينة" هو منصة متخصصة في عالم السيارات، يقدمها فرنسوا حبشي بأسلوب احترافي يمزج بين التحليل الدقيق والتجربة الحيّة. يستضيف البرنامج نخبة من خبراء الصناعة، مدراء العلامات التجارية، ومؤثرين في مجال السيارات، لتقديم مراجعات حصرية وتجارب قيادة مميزة.

يركز "ماكينة" على كل ما يهم عشاق السيارات من التكنولوجيا الحديثة، السيارات الكهربائية والمستقبلية، ومعايير السلامة، بالإضافة إلى استعراض المعارض والفعاليات العالمية، ليشكّل مرجعًا موثوقًا وممتعًا في آنٍ واحد لعشاق السيارات في العالم العربي.