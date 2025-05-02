شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتجاوز حاجز الـ3 مليارات مستخدم شهريًا.. مارك يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خلال مؤتمر نتائج الربع الأول للشركة، إلى أن واتساب يضم الآن أكثر من 3 مليارات مستخدم شهريًا.

وقد تأسس واتساب عام 2009 واستحوذت عليه فيسبوك مقابل 19 مليار دولار عام 2014، وهو مجاني الاستخدام ولا يعرض أي إعلانات.



وقد وصل التطبيق إلى ملياري مستخدم نشط شهريًا في عام 2020، ولكن مع هذا الإنجاز الأخير، أصبح الآن أحد التطبيقات القليلة التي تجاوزت حاجز 3 مليارات مستخدم، إلى جانب فيسبوك.

تجعل هذه القاعدة الضخمة من المستخدمين واتساب نشاطًا تجاريًا رئيسيًا لشركة ميتا، خاصةً الآن مع رهانات الشركة على استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



وقد صرحت الشركة سابقًا أن التطبيق هو أحد أكبر منصات توزيع خدمات الذكاء الاصطناعي لديها.

وقد صرحت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، خلال مؤتمر الهاتف: "نرى الناس يتفاعلون مع ميتا للذكاء الاصطناعي من عدة نقاط دخول مختلفة.



ولا يزال واتساب يشهد أقوى استخدام لـ ميتا للذكاء الاصطناعي عبر مجموعة تطبيقاتنا".



كما أشارت إلى أن معظم مستخدمي واتساب يتفاعلون مع ميتا للذكاء الاصطناعي في محادثات فردية.

قال زوكربيرج إنه بينما يُتيح واتساب سهولة الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، اضطرت ميتا إلى اتباع نهج مختلف لتحفيز اعتماد منتجاتها للذكاء الاصطناعي في أسواق مثل الولايات المتحدة، حيث لا يزال غالبية الناس يُفضلون استخدام تطبيقات المراسلة التقليدية على هواتفهم للتراسل.



وهنا يأتي دور تطبيق ميتا للذكاء الاصطناعي الذي أصدرته الشركة مؤخرًا.