شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا وسبوتيفاى يتعاونان للضغط على آبل وجوجل فى قضية التحقق من عمر الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

انضمت ميتا إلى سبوتيفاي وجارمين وماتش وشركات أخرى لتشكيل مجموعة ضغط لتمثيل مصالحها، خاصةً في ظل تعارضها مع مصالح آبل وجوجل ، بشأن الزام الثنائي على تحمل مسؤولية التحقق من العمر على عاتق متاجر التطبيقات، وليس التطبيقات نفسها.

وتشير تقارير بلومبرج إلى أن التحالف من أجل تجربة تنافسية للهواتف المحمولة سوف يقاتل من أجل مصالح صانعي التطبيقات على مجموعة من الجبهات، بما في ذلك ضمان عمل منتجات Apple وGoogle بشكل جيد مع أجهزة وبرامج المنافسين، ومحاربة ما يُنظر إليه على أنه تمييز من جانب متجر التطبيقات ومتجر Play، ومساعدة وزارة العدل في قضايا مكافحة الاحتكار الجارية ضد Apple و Google .

وقال براندون كريسين، مدير التحالف، لبلومبرج : "إن ما يجمع هذه الشركات المؤسسة هو اعتمادها على منظومة الاتصالات المتنقلة لخدمة عملائها ، كلٌّ منها يُدرك قوة العدد، خاصةً عند مواجهة شركات قوية مثل الاحتكار الثنائي".

في الوقت الحالي، تُولي المجموعة الأولوية للانضمام إلى جهود ميتا المستمرة لإقناع المشرّعين بأن متاجر التطبيقات يجب أن تتحمل مسؤولية التحكم في التطبيقات التي يُمكن للأطفال تنزيلها، مما يُجنّب التطبيقات نفسها عبء التحقق من السن.

من جانبها، تُصرّح جوجل بأن ميتا تُحاول "التخلي" عن مسؤوليتها في الحفاظ على سلامة الأطفال ، وقد أقرّت ولاية يوتا بالفعل قانونًا يُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويعتزم التحالف الجديد دعم مشاريع قوانين مماثلة في ولايات أخرى، وجهود طرح مشاريع قوانين مُكافئة في مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلن التحالف الجديد عن نفسه قبل ساعات فقط من هزيمة نكراء لشركة Apple في دعواها القضائية الجارية ضد Epic، وحكم القاضي بأنه لم يعد يحق لشركة Apple تحصيل رسوم على المشتريات التي تتم خارج التطبيقات، أو تقييد كيفية توجيه المطورين للمستخدمين إلى خيارات دفع أخرى.



